Dışişlerinden Erbil’e Papa’ya verilen pul tepkisi: Vahim hatayı derhal düzeltin

Papa Francis, Irak’ı ziyaret eden ilk Katolik Lider olarak tarihe geçti. Bu ziyarette Bağdat Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşen Papa, ikinci gün de Necef’te Şiilerin ruhani lideri Ayetullah Ali el-Hüseyni es-Sistani ile buluştu.

Erbil’de ziyaretine devam eden Papa, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı ve KDP lideri Mesut Barzani ile de bir araya geldi.

Bu ziyaretin anlam ve önemine yönelik olarak bir pul bastıran IKBY, pulun üzerindeki haritada Türkiye’nin Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu toprakları ‘Kürdistan’ olarak gösterildi ve bu alan içerisinde İran ve Suriye’den de topraklar yer aldı.

Dışişleri: Vahim hatayı derhal düzeltin

Konuyla ilgili Türk Dışişlerinden ise tepki gecikmedi. Yayınlanan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bazı haddini bilmez IKBY yöneticileri bu ziyareti, Irak’ın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ham hayallerini açığa vurmak için kullanmaya yeltenmektedir. Bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi IKBY makamları tarafından hatırlanacaktır. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz.”

Euronews