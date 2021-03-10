Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘Papa için bastırılan pullara’ ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedilmesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, “Papa Fransuva’nın Irak’ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığı görülmektedir. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz” denildi.

Açıklamada, “Bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi IKBY makamları tarafından hatırlanacaktır. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz” ifadesi kullanıldı.

Cumhuriyet Gazetesi