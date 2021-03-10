ABD ne hazırlıyor? Rusya ve Türkiye, Ermenistan’a karşı terörist savaşın sonuçlarını pekiştirmek için acele ediyor – Ermenistan Kamu Radyosu

ABD ne hazırlıyor? Rusya ve Türkiye, Ermenistan’a karşı terörist savaşın sonuçlarını pekiştirmek için acele ediyor

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Başkan Biden’ı Ermeni Soykırımını tanımak için Kongre’ye katılmaya ve Azerbaycan’da tutulan Ermeni tutsakların serbest bırakılması için çalışmaya çağırdı. Kongre üyesi Frank Pallone, aynı başvuruyu iletti. Ve Kongre’nin Ermeni grubu bu hafta Ermeni tutsaklarla ilgili bir kararı tartışacak.

Biden yönetimi henüz Karabağ sorununa ilişkin tavrını açıklamadı. Washington, Karabağ meselesini Ortadoğu’daki daha geniş süreçler bağlamında mı görüyor? Ve Washington’a göre Ermenistan nasıl bir rol oynayacak?

Geçenlerde ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Nikol Paşinyan’ı aradı. İkili işbirliği hakkında konuştular. Üstelik şimdiye kadar ne ABD Başkanı ne de Dışişleri Bakanı Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanları ile görüşmedi.

ABD, Pakistan’a 30 adet Türk yapımı ATAK saldırı helikopterinin tedarikini engelledi, Türk cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, “Çin muhtemelen ihaleyi kazanacak” dedi.

Anlaşmanın uygulanması, ABD’nin Türkiye’ye C-400 yüzünden motor ihracat lisansı vermeyi reddetmesi üzerine ertelendi. Bir devlet maksimalist bir yaklaşımı dayattığında, yani “ya istediğimiz gibi yaparsın ya da hiçbir şekilde yapmazsın”, bunun tam tersi sonuçlanıyor. Türkiye cumhurbaşkanı sözcüsü, “C-400 hakkındaki karar saniyeler içinde alınmadı, NATO hava savunma sistemlerine dahil edilmeyecekler” dedi.

Yeni ABD yönetimi ile Türkiye arasındaki gerginlikler Bakü’ye ve Ankara’ya endişe yaratıyor. Rusya ile Ermenistan’a yönelik terörist savaşın sonuçlarını pekiştirmeye çalıştıkları aciliyet, Rusya-Türkiye Moskova anlaşmasının 100. yıldönümü arifesinde Washington’un planlarından haberdar olmadıklarını gösteriyor.

İşte ABD’nin Almanya Büyükelçisi James Gerrard’ın 16 Mart 1921 anlaşması hakkında yazdıkları. “16 Mart 1921’de Bolşevikler, Kemal’le, bir anlaşma imzaladı. Anlaşma Ermenistan Cumhuriyeti’nin bir kısmını Türkiye’ye, diğer iki kısmı Azerbaycan’a verildi ve geriye kalan kısım da ‘Sovyet Ermenistan’ olarak adlandırılıp Rusya’ya bağladı.”

Aynı zamanda Ortadoğu’da İsrail ile “İbrahimi anlaşmalara” birçok ülkenin katılması, Suriye ve Irak’taki Kürt meselesi, ABD ile İran arasında müzakere olasılığı Türkiye ve Rusya’ya ”umut” verebilir.

Irak’ın Necef kentinde, Papa Francis, Irak Şii İslam’ın lideri ile tarihi bir görüşme yaptı. Papa, Şii İslam gibi üst düzey bir din adamıyla ilk kez görüşüyor. Daha sonra Irak’ın güneyinde, İbrahim’in doğum yeri olarak bilinen antik Ura kentinin kalıntılarını ziyaret etti.

Ermenistan Kamu Radyosu