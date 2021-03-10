1.208 kilometrelik ‘elektrik otoyolu’

Dünyada deniz altından giden en uzun ve en derin su altı nakil hattı olması planlanan “Avrupa-Asya Bağlantısı” adlı projenin, 1208 kilometre uzunluğunda olacağı ve 2 bin 700 metre derinden geçeceği belirtildi Projenin 900 milyon dolarlık bir maliyeti olduğu ifade edilirken, 2024 yılında tamamlanması ve 2025’te ise faaliyete geçmesi bekleniyor. Finansmanının bir kısmı Avrupa Birliği tarafından karşılanacak projeyle, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail, ilk defa Avrupa Elektrik Ağı’na bağlanabilecek. Daha fazla yenilenebilir enerji kaynağının oluşmasına imkan sağlayacağı belirtilen anlaşma, Rum Kesimi’nin enerji izolasyonunu da sona erdirmeyi hedefliyor. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz açıklamasında, hattın acil durumlarda İsrail için Avrupa kıtasından elektrik tedariki sağlayacağını ve ülkenin güneş enerjisi üretimine bağımlılığını da azaltacağını ifade etti. Elektrik hattının 1000-2000 megawatt kapasitede olacağı belirtiliyor.

Milliyet Gazetesi