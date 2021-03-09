UNICEF Ermenistan temsilcisi, Azerbaycan için casusluk nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı

Ermenistan’da UNICEF temsilcisi Marianne Clark–Hattingh’ın görevine son verildi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın Basın Sözcüsü Anna Nağdalyan, UNICEF temsilcisinin görevini yerine getimedeki eksiklikler ve işbirlikçi olmayan çalışma tarzı nedeniyle Ermenistan’da onun görevinin sonlandırılmasına karar verildiğini açıkladı.

BM daimi koordinatörü ile UNICEF temsilcileri, Ermenistan’ın bu kararı konusunda bilgilendirildi.

Daha önce, 8 Mart’ta basında yayınlanan habere göre, UNICEF Ermenistan ofisi başkanı Marianne Clark–Hattingh acil olarak Ermenistan’ı terk etti. “Mediaport Telegram” kanalının haberine göre ise Hattingh, Büyük Britanya ve Azerbaycan yararına casusluk yaptığı nedeniyle Ermenistan’da “Persona non grata” ilan edildi.

2016-2020 yıllarında UNICEF temsilcisi olarak Malezya’da görev yapan Marianne Clark–Hattingh, UNICEF Ermenistan ofisinin başkanlığını Temmuz 2020’de üstlenmişti.

ERMENİ HABER AJANSI