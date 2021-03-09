Gürcistan’da din adamları ile cemaat arasında arbede

Gürcistan’ın Martvili kentinde, yeni atanan Chkondideli Metropoliti Stefane, rahiplerle birlikte düzenlediği basına kapalı toplantının ardından Konstantin Gabisonii ve Petra Gudushauri adındaki iki yerel din adamını görevden men etti. Bunun üzerine, cemaat ile din adamları arasında tartışma çıktı. Toplantının yapıldığı konutun ahşap balkonuna çıkan cemaat üyeleri, din adamlarıyla tartıştığı sırada ahşap balkon çöktü. Aralarında gazetecilerin de bulunduğu 10 kişi, metrelerce yükseklikten düştü. Gürcistan medyası, 6 kişinin yaralandığını duyurdu. (DHA) Artı Gerçek