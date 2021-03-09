FETÖ hapiste fikirleri Vatikan’da

Franciscus…

Papa olmadan önceki adı: Jorge Mario Bergoglio …

Türkçesi Papa Fransis (d.1936, Buenos Aires)

13 Mart 2013’te papa olarak seçildiği, dünyaya Sistine Şapeli’nin bacasından yükselen beyaz dumanla duyuruldu. 115 kardinal arasından seçildi. 266. Papa olarak seçilen Franciscus, Amerika kıtasından ve Güney Yarıküre’den gelen ilk Papa…

Hayli renkli kişilik olan Papa hakkında Netflix’de “The Two Popes” adlı belgesel var.

Papa’nın 2013’den beri yaptığı ülke ziyaretleri hep farklı görüşlere sebep oldu. Bunun nedeni Papa’nın siyasete olan yakın ilgisi…

İlk gezisini Brezilya’ya yaptı: 22-29 Temmuz 2013…

2014 YILI GEZİLERİ

İkinci gezisine İsrail, Ürdün ve Filistin’e yaptı: 24-26 Mayıs 2014… Gezinin amacı “dinler arası diyalog” diye açıklandı. Francis, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştükten İsrail’e geçti. Başbakan Benjamin Netanyahu ile birlikte Terör Eylemleri Anma Kurbanlarını ziyaret etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile görüşmedi…

Aynı yıl 2014’de…

Güney Kore’ye gitti: 14-18 Ağustos 2014.

Arnavutluk’a gitti: 21 Eylül 2014. 11 saatlik bu ziyarette Papa Francis Bektaşi Dergahı’nı da ziyaret etti. Bu Papa’nın ilk Avrupa gezisiydi.

Fransa’ya gitti: 25 Kasım 2014. Bu ziyaret sadece dört saat sürdü!

Türkiye’ye geldi: 28-30 Kasım 2014. Erdoğan’ın davetiyle iki gün süren ziyarette Papa dinler arası diyaloğu teşvik eden konuşma yaptı.

2015 YILI GEZİLERİ

Sri Lanka ve Filipinler’e gitti: 13-19 Ocak 2015.

Bosna’ya gitti. 6 Haziran 2015.

Bolivya, Ekvador ve Paraguay’a gitti: 5-13 Temmuz 2015. Koka bitkisinden yapılmış çay içmesi dünya gündemine geldi. Bolivya Başkanı Evo Morales, Papa Francis’e Komünist Parti’nin sembolünü oluşturan çekiç ve orak şeklinde bir haç sundu!

Küba ve Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti: 19-27 Eylül 2015. Küba’da hiçbir devlet yetkilisiyle görüşmezken Beyaz Saray’da Başkan Barack Obama ile bir araya geldi. Kongre’de konuşma yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitaben bir konuşma yaptı.

Kenya, Uganda ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ne gitti: 25-30 Kasım 2015. Papa Francis, yerel inanç liderleriyle dinler arası diyalog toplantılarına katıldı. Dinler arası diyalogun dini saldırıları önlemek için gerekli olduğunu anlattı.

2016 YILI GEZİLERİ

Meksika ve ikinci kez Küba’ya gitti: 12-18 Şubat 2016. Yine Küba liderleriyle görüşme gerçekleşmedi.

Yunanistan’a gitti: 16 Nisan 2016.

Ermenistan’a gitti: 24-26 Haziran 2016.

Polonya’ya gitti: 27 – 31 Temmuz 2016. Papa Francis, Yahudi soykırımın sembollerinden Auschwitz toplama kampını ziyaret etti.

Gürcistan ve Azerbaycan’a gitti: 30 Eylül – 2 Ekim 2016. Özellikle Azerbaycan’a yaptığı ziyarette, dinler arası diyalog ve hoşgörüye odaklandı.

İsveç’e gitti: 31 Ekim – 1 Kasım 2016. Protestan reformu 500. yıldönümü etkinliğine katılarak, dinler arası hoşgörü mesajı verdi.

2017 YILI GEZİLERİ

Mısır’a gitti: 28-29 Nisan 2017. Papa “barış elçisi” olarak gittiği ülkede Devlet Başkanı Sisi ile görüştü. Daha sonra Kahire’deki El Ezher Üniversitesi’nde barış-diyalog konferansına katıldı.

Kolombiya’ya gitti: 6-10 Eylül 2017. Bogota’daki Simon Bolivar Parkı’nda dinler arası diyalogu teşvik eden ayine liderlik etti.

Myanmar ve Bangladeş’e gitti: 27 Kasım – 2 Aralık 2017.

2018 YILI GEZİLERİ

Şili ve Peru’ya gitti: 15-21 Ocak 2018. Din adamlarının cinsel istismar suçlamaları nedeniyle Katolik Kilisesi’ne büyük tepki duyulan dönemde yapılan bu gezide Papa’ya yönelik eylemler yapıldı.

İsviçre’ye gitti. 21 Haziran 2018

İrlanda’ya gitti: 25-26 Ağustos 2018 Dinler arası diyalog faaliyeti kapsamında Dünya Aileler Buluşması’na katıldı.

Estonya, Letonya ve Litvanya’ya gitti: 22-25 Eylül 2018. Litvanya’da hem Nazi hem de Sovyet işgallerinin ülkede dini hoşgörüyü nasıl zayıflattığını anlattı.

2019 YILI GEZİLERİ

Panama ‘ya gitti: 23 – 27 Ocak 2019.

Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti: 3-5 Şubat 2019. Uluslararası Dinlerarası Toplantısı’na katıldı.

Fas’a gitti: 30 – 31 Mart 2019. Dünyanın tüm dinlerinin iyi diyalog ile birlikte yaşayacaklarını söyledi.

Bulgaristan ve Makedonya’ya gitti: 5-7 Mayıs 2019.

Romanya’ya gitti: 31 Mayıs – 2 Haziran 2019.

Mozambik, Madagaskar ve Mauritius’e gitti: 4 – 10 Eylül 2019. Mozambik Maxaquene Pavilion’da dinler arası diyalog mitingine katıldı.

Tayland ve Japonya’ya gitti: 20-26 Kasım 2019.

Ve…

Papa 2021 yılı ilk gezisini Irak’a yaptı: 5-8 Mart 2021. Şii din adamı Büyük Ayetullah Ali el-Sistani ile görüştü.

Papa Francis’in Irak’a neden gittiği Türkiye’de tartışma konusu oldu. Tüm dış gezilerine bakıldığında Papa’nın “dinler arası diyalog” kapsamında ziyaretlerde bulunduğu anlaşılıyor.

Türkiye’de dinler arası diyalog fikrinin öncüsü FETÖ idi…

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