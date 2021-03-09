Ermenistan Cumhurbaşkanlığından yalanlama: Armen Sarkisyan bir gün bile Bakü’de bulunmadı

Ermenistan Cumhurbaşkanlık ofisinden sosyal medyada yayılan ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın 17 Kasım tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunduğuna dair iddialarını resmen yalanladılar.

Cumhurbaşkanlıktan yapılan açıklamaya göre bu tamamen yalandır ve gerçeği yansıtmıyor.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan bir gün bile Bakü’de bulunmadı.

17 Kasım 2020 tarihinde ise kendisi Yerevan’da Cumhurbaşkanlığının çalışma odasında bulunmaktaydı ve Kanada’nın Ermenistan yeni atanan büyükelçisiyle görüşüyordu.

ERMENİ HABER AJANSI