Ermeni Soykırımı’nı anlatan “1915’in kadınları” belgeseli Amazon Video’da

“1915’in kadınları” başlıklı belgesel filmı, “Amazon Video”da yayınlandı. Ermeni Soykırımı yıllarında Ermeni kadınların mücadele ve acısını, ayrıca Ermenilere insani yardım gösteren Avrupa ve Amerika temsilcilerini anltan film, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle seyircilerin dikkatine sunuldu.

Film yönetmeni Bared Maronian, “Dünya kadınlar gününde “Amazon Video”da “1915’in kadınlar” belgeselini yayınlamaya karar verdik. Film, Ermeni Soykırımı yıllarında Ermeni kadınların mücadelesini ve acılarını, ayrıca onlara insani yardım gösteren Avrupalı ve ABD’lı kadınları anlatıyor” ifadelerini kullandı.

Bugün savaşlara tanıklık eden ve imha tehlikesiyle karşı karşıya olan kadınlar için bu filmin bir ümit kaynağı olacağını umduğunu dile getiren Maronian, “Filmdeki karakterlerden biri olan Viktoria Artinian, Ermeni Soykırımı’ndan kurtularak ABD’ye göç etmeyi başarıyor. Bu inanılmaz acımasız olayların altından çıkmayı becererek ABD’ye varıyor ve Amerikan hayalini hayata geçiriyor. İnanmayacaksınız ama kızının üvey oğlunu büyütmekte de yardım eden Viktoria, 20 yaşından beri bu dünyayı değiştiren “Apple” kurucusu Steve Jobs’un üvey anneannesiydi” şeklinde konuştu.

“1915 kadınları” adlı belgesel, Japonya’da Ermenistan Büyükelisi Diana Abgar’ı ve misyonerler Mary Louis Grafmann ile Maria Jacobsen’i de anlatıyor. Bu kadınlar, kendi hayatlarını Ermeni Soykırımı’na maruz kalanları kurtarma ve yaşatma işine adamıştı.

Dünyanın 40’tan fazla ülkesinde gösterilen belgesel, İsviçre Uluslararası Film Festivali’nde resmen seçilerek uluslararası “Independent Film Awards”, “Aphrodite Film Awards”, “Docs Without Borders Film Festival” ve “Pomegranate Film Festival” ödüllerine layık görüldü. Yönetmen Bared Maronian da, “ARPA” film festivalinde Armin T. Wegner insancıl ödülünü aldı.

“1915 yılının kadınları” belgeselinden önce Maronian, Osmanlı İmparatorluğu’nda kimsesiz kalan Ermeni çocularını anlatan “Soykırımın Yetimleri” adlı tanınmış belgeselini çekti. Bu belgesel, ABD’deki birtakım televizyon kanallarında yayınlandı, brtakım uluslararası film festivallerine katıldı ve farklı ödüllere layık görüldü.

ERMENİ HABER AJANSI