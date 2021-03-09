Ermeni Judo sporcusu Özbekistan’da Azerbaycanlı sporcuya karşı zafer kazandı (video)

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Judo turnuvasında Ermenistan’ı temsil eden sporcu Avrupa Şamoiyonu Ferdinand Karapetyan bronz madalya kazandı.

Ferdinand Karapetyan 73kg kategorisinde yarışıyor ve Tokyo Olimpiyatları’na katılma şansını korumaya devam ediyor.

Çeyrek finalde Ermeni sporcu profesyönel hareketlerle zamandan erken Azerbaycanlı Rustam Orucov’u yenilgiye uğrattı.

Yarı finalde maalesef Kazakistan’ı temsil eden sporcuya yenilerek Karapetyan sadece bronz madalya elde etti.

ERMENİ HABER AJANSI