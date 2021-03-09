Biden’a Ermeni Soykırımı’nı tanıma çağrısı – Ermenistan Kamu Radyosu

Menendez, Başkan Biden yönetimini, Kongre’ye katılarak, Ermeni Soykırımı’nın tanımaya çağırdı

Ermeni Ulusal Komitesi’ne göre, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi başkanı Bob Menendez, Cumhurbaşkanı Biden yönetimini, Ermeni Soykırımını tanımak ve Azerbaycan hükümeti tarafından yasadışı olarak tutulan Ermeni tutukluların serbest bırakılmasını sağlamak için, Kongre’ye katılmaya çağırıyor.

“Umarım cumhurbaşkanı, Ermeni Soykırımı’nı tanıma taahhüdünü sürdürecektir.

ABD Senatosu bunu oybirliğiyle kabul etti ve ben, geçen yıl buna önayak olduğum için gurur duyuyorum.

Temsilciler Meclisi de kabul etti.

ABD Başkanı’nın, Amerikan halkının temsilcisi olarak Kongre örneğinde, Ermeni Soykırımını tanıma zamanıdır”,- dedi senatör.

Menendez’in, Senato’daki meslektaşlarını, Başkan Biden’e 24 Nisan açıklamasında Ermeni Soykırımı’nı tanımaya çağıran ortak bir mektup göndermeye davet ettiği bildiriliyor.

Senatör ayrıca, Azerbaycan’da savaş esirlerinin ve sivillerin serbest bırakılması da dâhil olmak üzere, ABD’yi AGİT Minsk Grubu içinde daha aktif olmaya çağırmaya devam ediyor.

Ermenistan Kamu Radyosu