Aylan’ın babasından Papa’ya hediye

Papa Francis, tarihi Irak seyahati sırasında, minik bedeniyle göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Aylan bebeğin babası Abdullah Kurdi ile görüştü. Görüşmede Kurdi, Papa’ya dünyayı yasa boğan Aylan bebeğin ölümünü yansıtan bir tablo hediye etti. Kurdi’nin Papa’ya hediye sunması “Celladına aşık olmak” şeklinde yorumlandı. Franciscus, 3 günlük programında Bağdat, Necef, Nasiriye, Erbil ve Musul kentlerini ziyaret etmişti. Irak, ilk olması nedeniyle Papa ziyaretini “tarihi” olarak nitelendirmişti.

Bodrum’da, 2 Eylül 2015’te Yunanistan’a geçmek isterken bindikleri lastik botun batması sonucu Suriyeli 3 yaşındaki Aylan Kurdi’nin yanı sıra ağabeyi ve annesinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirmişti. Aylan bebeğin sahile vuran cansız bedeninin görüntüleri, Suriye’deki savaşın korkunç yüzünü bir kez daha ortaya koymuş, uluslararası toplumun mülteci sorununa dikkatini çekmişti.

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