ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆԻ ՄՕՏ ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ԴԵՍՊԱՆԻՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ / TÜRKİYE’NİN YENİ WASHİGHTON BÜYÜKELÇİSİ’NİN ZİYARETİ (TR⇓)

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 9 Մարտ 2021, Երեքշաբթի, յետ միջօրէին, Պատրիարքարանի մէջ ընդունեց Թուրքիոյ Ուաշինկթընի մօտ նորանշանակ դեսպանը՝ Հասան Մուրատ Մէրճանը։ Հանդիպման ներկայ եղան Հոգշ. Տ. Յովակիմ Աբղ. Սերովբեան եւ Արժ. Տ. Շիրվան Քհնյ. Միւրզեան։

Մեծայարգ հիւրը նախապէս եղած է Թուրքիոյ Ազգային Ժողովի պատգամաւորներէն եւ մօտաւորապէս երեք տարիէ ի վեր կը պաշտօնավարէր որպէս Թոքիոյի մօտ դեսպան։ Ան, նախ քան իր նոր պաշտօնին ձեռնարկելը փափաքած էր քաղաքավարական այցելութիւն տալ Թուրքիոյ Հայոց հոգեւոր կեդրոնին։ Սոյն այցելութիւնը առիթ եղաւ որ Մեր Հոգեւոր Պետը յարգելի դեսպանին հետ զրուցէ ինչ ինչ նիւթերու մասին եւ յատկապէս անդրադառնայ Հայ համայնքի պատմականին։

Հանդիպման աւարտին, յարգելի հիւրը շնորհակալութիւն յայտնեց հիւրասիրութեան համար։ Իսկ, Նորին Ամենապատուութիւնը, յաջողութիւն մաղթեց մեծայարգ դեսպանին, իր յետագայի դիւանագիտական գործունէութեանց մէջ։

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Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 9 Mart 2021, Salı, öğleden sonra, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ı, Patrikhane’de kabul etti. Görüşmede Rahip Hovagim Serovpyan ve Peder Şirvan Mürzyan da hazır bulundu.

Saygıdeğer konuk, daha önce T.B.M.M.’de milletvekilliği görevine seçilmiş ve son üç yıldır da Tokyo Büyükelçisi olarak görev yapmaktaydı. Washington’daki yeni görev yerine gitmeden Türkiye Ermeni Cemaati’nin Ruhani Merkezi’ne bir nezaket ziyaretinde bulunmayı arzulamıştı. Bu ziyaret, Patrik Hazretleri’nin saygıdeğer büyükelçiyle çeşitli konular üzerine sohbet etmesine ve özellikle Ermeni Cemaati’nin tarihine değinmesine vesile oldu.

Görüşme’nin sonunda, saygıdeğer konuk, gösterilen konukseverlik için teşekkür etti. Patrik Hazretleri ise, saygıdeğer büyükelçiye diplomatik yeni görevinde başarılar diledi.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/