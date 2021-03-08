MÜTEVEFFA PATRİKLERİN KABİRLERİ ÖNÜNDE “HOKEHANKİSD”

Türkiye Ermenileri 82., 83. ve 84. Patrikleri, Yozgatlı Patrik Şınorhk (Kalusdyan), İstanbullu Patrik Karekin II. (Kazancıyan) ve İstanbullu Patrik Mesrob II. (Mutafyan), vefatlarının yıldönümleri münasebetiyle, 8 Mart 2021, Pazartesi, saat 14:00’de, Şişli Ermeni Mezarlığı’nda dualarla anıldılar.

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin riyasetinde gerçekleşen törene Patrikliğimiz din adamları ve Patriklik Armaş Korosu’ndan okuyucular katıldılar. Coronavirüs pandemi koşulları göz önünde bulundurularak, tören kısıtlı sayıda katılımcıyla gerçekleşti. Törende, vakıf yönetim kurullarından temsilciler, Müteveffa Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin ailesi ve bir grup öğrencisi hazır bulundular.

Saat 14:00’de, Kadasetli Patrik Hazretleri’nin önderliğindeki dini kortej mezarlığın yönetim binasından, müteveffa patriklerin kabirlerine doğru sessiz bir şekilde hareket etti. Üç patriğin de kabirleri çelenkler ve hoş kokulu çiçeklerle çevrelenmişti. Burada Müteveffa Patrik Şınorhk, Karekin II. ve Mesrob II. Hazretleri için “Hokehankisd” duaları okundu.

Patrik Hazretleri, törenin sonunda kısa bir vaaz konuştu ve Mart ayının başındaki bu törenle Patriklik Makamı’nın son üç patriğinin anıldığını belirtti. Patrikler Şınorhk, Karekin II. ve Mesrob II., patrikler listesi zincirinin son üç altın halkasını oluşturmaktaydılar. Patrik Hazretleri, üç patriği de yakinen tanımaya, onların öğrencisi olmaya ve onların takdisini almaya nail olmuştu. Farklı tarihlerde vefat etmelerine rağmen, bu tarihlerin birbirine çok yakın olması nedeniyle üç patrik de birlikte anılmaktaydı. Ruhani önderimiz, seleflerinden zengin bir miras devraldığını vurgulayarak, merhum patrikler için sadece “Hokehankisd” yapmanın yeterli olmadığını söyledi. Bu bağlamda çeşitli yollar bulunmalı ve müteveffa patriklerin isimleri yaşatılmalıydı. Çünkü vefatları sonrasında dahi, onların halklarına verecek bir mesajı vardı.

Patrik Hazretleri, daha sonra Patrik Mesrob II. Hazretleri’ne yoğunlaştı ve O’nun ilk öğrencilerinden biri olmanın onurunu paylaştı. Patrik Hazretleri, bu vesileyle kısa bir süre sonra Patriklik Makamı’ndan, Patrik Mesrob II.’e ithaf edilecek bir anı kitabının yayınlanacağı müjdesini verdi ve “O’nun hatırasını diri tutmak için, O’nun çalışmalarına devam etmemiz gerekiyor. Bunun için hep beraber çalışmamız gerekiyor” dedi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/