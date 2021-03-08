İBB bir hizmeti daha çöktü

İBB yönetimi, AK Parti döneminde yapılan bir hizmete daha çökmeye çalıştı. Adalar’da yapılan ve 6 yıldır Adalar halkına hizmet veren ‘Yerinde Hizmet’ uygulamasını yeni yapılmış gibi göstermeye çalıştı

BARIŞ SAVAŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 6 yıldır Adalar’da var olan ‘Yerinde hizmet’ uygulamasını yeni gibi sundu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı duyuru ile Adalar’da halka hizmet kolaylığı sağlamak amacıyla ‘Yerinde Hizmet’ uygulaması başlattığını duyurdu. Ancak İSKİ’nin kurumsal internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2014 yılında Yerinde Hizmet uygulamasına başlandığına dair bilgi paylaşımı yapıldığı görüldü. İSKİ’nin 28 Aralık 2015’te yaptığı açıklamada, “İstanbul’un turizm ve sayfiye bölgelerinden olan Adalar İlçesi sakinleri, İSKİ ile ilgili abonelik işlemlerini artık Adalar’da yapabiliyor.

Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’dan oluşan yaklaşık 14 bin nüfusa sahip Adalar İlçesi sakinleri, sözleşme – itiraz – taksit ve senet gibi abonelik işlemleri ile vezne hizmetlerini kendi ilçe sınırlarından ayrılmadan yapabiliyor. 2 Ocak 2014 tarihinden itibaren Büyükada’daki Hizmet Binası’nda başlayan abonelik işlemleri ve vezne hizmetlerinden Adalar İlçesi’nde bulunan yaklaşık 11 bin 500 İSKİ abonesi istifade ediyor” ifadelerine yer verildi.

Yeni İBB yönetimi daha önce de AK Parti döneminde yapılan hizmetleri kendisi gibi yapmış gibi göstermek istemişti. Ancak İBB’nin var olan hizmetlerin üstüne çökme girişimi vatandaşlar tarafından yoğun şekilde eleştirilmişti. İşte AK Parti döneminde yapılan ve yeni İBB yönetiminin yeni gibi göstermeye çalıştığı o hizmetlerden bazıları:

*Kent ormanları: Kemerburgaz Kent Ormanı ve Hacıosman Korusu:

Hacısoman Korusu Koru 17 Mart 2014 dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş tarafından yapılan düzenleme ve parklarıyla birlikte İstanbulluların hizmetine sunuldu.

Kemerburgaz Kent Ormanı: 2015 yılında yapımına başlanan Kemerburgaz Kent Ormanı 2018 yılında vatandaşların kullanımına açıldı. CHP’li İBB yönetimi ise 26 Ekim 2019’da ormanın açılışını tekrar yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 12 Eylül’de kent ormanını kendilerinin yaparak hizmete açtıklarını iddia eden sosyal medya mesajı yayımladı.

*Kadıköy Kurbağalıdere:

Kurbağalıdere ıslah çalışmaları 2012 yılında AK Parti tarafından başlatıldı. Ak Parti döneminde yapılan üç ihale ile kurbağalıdere için yaklaşık 250 milyon TL harcandı. Kurbağalıdere’nin ıslah çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlandı. 2019 yılı İBB Faaliyet Raporu’nda da Kurbağalıdere’nin ıslah çalışmalarının yüzde 98 oranında tamamlandığı belirtildi. Kalan son etabı için yeni dönemde 65 milyon TL’lik bir ihale yapıldı. Ancak buna rağmen İBB’nin resmi sosyal medya hesabından 8 Ekim 2020’de ‘Nasıl başladı nasıl bitti?’ denilerek bir mesaj yayımlandı. İBB Başkanı İmamoğlu da 19 Eylül 2020’de ‘Kurbağalıdere’nin ıslahını hızlı bir çalışmayla çözdük’ ifadelerini kullandı. Ayrıca Kurbağalıdere’nin ıslahı için yapılan plan değişikliğine CHP grubu ‘hayır’ oyu vererek karşı çıktığı ortaya çıktı.

*Üsküdar Bülbüldere-Çavuşdere- İstavroz Deresi Tünelleri:

İsavroz Deresi Tünel inşaatı 2016’da, Bülbüldere-Çavuşdere çalışmaları ise 2017 yılında başladı. 2017’deki kazı çalışmalarında tarihi bir kilise bulundu. Müze Müdürlüğü tarafından durdurulan kazı çalışmaları alternatif güzergahların yeniden hazırlanmasıyla hızlıca tekrar başladı. Devam eden çalışmalarla sona gelen tünellerin açılışını yapan İBB Başkanı İmamoğlu, “Su baskınları kader değil ihmaldi. İstanbul’da kentin en önemli noktalarında kısa sürede yaptığımız bu çalışmalarla bu sorunu çözdük” şeklinde mesaj yayımlayıp çalışmaların kendileri tarafından başlatılıp bitirildiğini iddia etti.

*Merter Katlı Otoparkı:

25 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ek hizmet binası olarak hizmet sunan Merter’deki bina 2018 yılında yapılan çeşitli düzenlemelerle aynı yıl katlı otopark olarak vatandaşın hizmetine sunuldu. CHP’li yönetim tarafından bir süre kapatılan 900 araçlık katlı otopark yapılan boya-badana çalışmaları sonrasında tekrar hizmete açıldı. İBB Başkanı ise “Merter’de yapımını tamamladığımız 900 araçlık katlı otoparkımızı hizmete açtık. Otopark yıllardır ciddi sıkıntı yaşayan bölgede hem semt sakinlerine hem de esnafa hizmet verecek” diyerek 2 yıl önce açılan katlı otoparkı boya işleminden sonra yeni açılmış gibi sundu.

*Cemal Kamacı Spor Kompleksi:

1996 yılında inşa edilen Cemal Kamacı Spor Kompleksi 2018 yılında Ak Parti döneminde tadilat başlatılıp 2019 yılında bitirildi. 2019’un başında tadilatın tamamlandığına ve üye kayıtlarının alınmaya başlandığı duyuruldu. Ancak CHP’li yönetim tarafından çalışmaları yavaşlatıp, üzerinden 1 yıl geçtikten sonra açılışı tekrar yapıldı.

Haliç Dip Çamuru Susuzlaştırma Tesisi:

2018 yılında yapılan ihale sonrasında 2019 Ocak ayında hizmete giren Haliç Dip Çamuru Susuzlaştırma Tesisi’nin çalışması, 23 Haziran 2019’daki İstanbul seçimlerinden sonra CHP’li yönetim tarafından durduruldu. Bu süreç içerisinde Haliç’e sadece 10 ay içerisinde 400 bin metreküp çamur girdi. Çamur rengine bürünen Haliç için yükselen tepkiler sonrası İBB yönetimi tarafından 10 ay sonra tekrar çalışmalarına başlatılan tesisin açılışı da 16 Mayıs 2020’de tekrar yapıldı.

*Tuzla ve Başakşehir’deki Engelli Rehabilitasyon merkezleri:

İBB yönetiminin 15 Mayıs 2020’de ‘Biz yaptık’ dediği diğer projelerden olan Tuzla’daki Engelli Rehabilatasyon Merkezi 2007 yılında dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş tarafından açıldı. 13 yıldır hizmette olan merkezin tekrar açılmasının hemen ardından yeni yapılmış olarak sunulan Başakşehir’deki merkezin ise 2017 yılında dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından yapımına başlandığı ve merkezin yüzde 97 oranında bittiği faaliyet raporuna işlendiği ortaya çıktı.

*Galata Kulesi Restorasyon ve Açılışı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ‘Beyoğlu Kültür Yolu’ projesi kapsamında Haziran ayında restorasyon sürecine aldığı Galata Kulesi’ni 7 Ekim’de açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Eyüpsultan Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Gülsüm Polat sosyal medya hesabından, “İBB yine yaptı yapacağını, milyonların kalbini fethetti” diyerek muhteşem bir şölen, ışık gösterisi ve konserle kapılarını yeni yüzüyle tekrar halka açan Galata Kulesi’ni İBB’nin yaptığını iddia etti.

F4 Rumeli Hisarüstü-Aşiyan fünikiler hattı

7 Haziran 2017’de yapımına başlanan F4 Rumeli Hisarüstü-Aşiyan fünikiler hattının 2019 Haziran’da tamamlanıp yapılacak deneme ve test sürüşlerinden sonra hizmete sunulacaktı. Ancak CHP’li yönetim göreve gelir gelmez İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tüm projeleri skandal bir kararla iptal etti. Uzun süre inşaat faaliyetleri durdurulan feniküler hattının yapım işinin yüzde 90 tamamlanmış olduğu ve açılışı için ince işçiliklerin olduğu faaliyet raporuna yansıtıldı.

M7 Kabataş – Beşiktaş – Mecidiyeköy

Kabataş ile Esenyurt arasında Avrupa yakasının ilk tam otomatik sürücüsüz metro hattı olarak projelendirilen hattın 2’nci etabı olarak 27 Mayıs 2015’te yapımına başlandı. 2017 yılında dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş tarafından yapılan çalışmalar yerinde incelendi. Topbaş hattın 2019 Kasım ayında açılacağını duyurdu. AK Parti Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu ile birlikte dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve hattın geçtiği ilçe belediye başkanlarının katılımıyla tüm test sürüşleri yapıldı. 23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerinden sonra açılışı durduruldu. Tepkilerin artması üzerine İBB yönetimi açılışın ilk önce 19 Mayıs 2020’de ardından da 28 Ekim’de açılacağı belirtildi.

Sabah Gazetesi