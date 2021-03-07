Papa Musul enkazında: ‘Bu nasıl bir zulümdür?’

84 yaşındaki Papa’nın IŞİD’in yıkıntıya çevirdiği Musul’u ziyareti, Iraklı Müslümanların Hristiyanlara ‘geri dönün’ çağrısına sahne oldu.

Irak’a tarihi ziyaret düzenleyen Papa Francis, üçüncü günde IŞİD’in yükselişinin simgesi olan Musul’un ve Iraklı Hristiyanların en büyük kenti Karakuş’un acılarına kulak verdi. Süryani Katolik, Süryani Ortodoks, Ermeni Ortodoks, Keldanilerden geriye kalan dört tarihi kilisenin yıkıntılarının çevrelediği meydanda kurulan platformda konuşma yapan Francis, “Uygarlığın beşiği olan bu ülkenin böylesine barbar bir darbe yemiş olması, antik mabetlerin yıkılması, Müslüman, Hristiyan, Ezidi, binlerce kişinin terörizmle zalimce yok edilmesi, daha nicesinin zorla yerinden edilmesi veya öldürülmesi, nasıl bir zulümdür?” dedi.

Papa, 2014 yazında IŞİD işgalinin doruğundayken, kendisini halife ilan eden örgüt lideri Ebubekir el Bağdadi’nin ilk kez kamuoyu önüne çıkıp tarihi El Nuri Camii’nde cuma hutbesi okumasına ve tüm Müslümanları halifeliğine biat etmeye çağırmasına sahne olan Musul’un yıkıntılarında dolaştı.

2017’deki kurtarma harekatı sırasında bombardımanla enkaza dönen eski şehrin yıkıntıları arasında duygulandığı gözlenen Papa, şehrin tüm ölüleri için dua ettiğini belirtti.

Süryani Katolik, Süryani Ortodoks, Ermeni Ortodoks, Keldanilerden geriye kalan dört tarihi kilisenin yıkıntılarının çevrelediği meydanda kurulan platformda konuşma yapan Francis, “Uygarlığın beşiği olan bu ülkenin böylesine barbar bir darbe yemiş olması, antik mabetlerin yıkılması, Müslüman, Hristiyan, Ezidi, binlerce kişinin terörizmle zalimce yok edilmesi, daha nicesinin zorla yerinden edilmesi veya öldürülmesi, nasıl bir zulümdür?” dedi.

Konuşma metninden ayrılarak IŞİD’in elinde katledilen, tecavüz edilen, kaçırılıp köle olarak satılan Ezidi halkına özel vurgular yapan Papa, “Ancak bugün kardeşliğin kardeş katilliğinden daha dayanıklı olduğu, umudun nefretten daha güçlü olduğu, barışın savaştan daha güçlü olduğu inancımızı yeniden teyit ediyoruz” diye devam etti.

IŞİD’e atıfla “yıkım yolunda ilerlemek için tanrının adını saptıranların döktüğü kanın asla umudu susturamayacağını” dile getiren Francis, Irak’taki her durağında olduğu gibi ‘her daim nefretin, tanrı adına öldürmenin ya da savaşmanın yanlış olduğuna’ dair duasını tekrarladı.

Ziyaretiyle nüfusları 2003’teki ABD işgalinden beri azalan ve 2013’teki IŞİD işgalinden beri yok olmaya yüz tutan Hristiyanları Irak’a geri dönmeye teşvik etmeyi amaçlayan Papa’ya Keldanilerin Musul Paşpiskoposu Necip Musa Mikhail “Hep birlikte köktendinciliğe, mezhepçiliğe ve yolsuzluğa hayır diyoruz” diye seslendi.

Yıkılan Müjde Kilisesi’nin rahibi Raid Adel Kallo, Papa’ya, 2014’te 500 Hristiyan aileyle birlikte Musul’dan kaçtıklarını, şimdiki halde şehirde 70’den az Hristiyan aile bulunduğunu anlattı.

“Çoğunluk göç etti ve geri dönmeye korkuyor. Ama ben 3 yıl önce geri döndüm ve Müslüman kardeşlerim tarafından büyük dostluk ve sevgiyle karşılandım. Burada bana ‘aziz peder’ diyen 2 milyon Müslümanla birlikte yaşıyor ve görevimi yerine getiriyorum” diyen rahip, Musullu ailelerin Müslümanlarla Hristiyanların barış şekilde birlikte yaşamalarını teşvik eden bir oluşum kurduklarını aktardı.

Musul’un Aileleri İçin Bağımsız Toplumsal Kültürel Konsey Başkanı Gutayba Ağa da bir Müslüman olarak Hristiyan hemşerilerine geri dönmeleri çağrısı yaptı:

“Konsey adına tüm Hristiyan kardeşlerimizi kendi şehirlerine, mal varlıklarına ve işlerine geri dönmeye davet ediyorum.” (HABER MERKEZİ)

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