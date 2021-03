Papa Francis Neçirvan Barzani’ye teşekkür etti, ‘Kürdistan’da özgürlük var’ dedi

Irak’ı ziyaret eden Katolik Kilisesi lideri Papa Francis’in, IŞİD’le savaş sırasında Hıristiyanlar ile diğer azınlıkları kabul ettikleri için Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’ye teşekkür ettiği belirtildi. Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Papa’ Francis, “Kürdistan Bölgesi’ni uzun zamandır ziyaret etmek istiyordum. Kürdistan’da özgürlük var” dedi.

DUVAR – Irak’a tarihi bir ziyaret düzenleyen Katolik Kilisesi lideri Papa Francis’in, Erbil’de Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’yle yaptığı görüşmenin içeriği basına açıklandı. Buna göre Papa Francis, IŞİD’le savaş sırasında yerinden olan Hıristiyanları ve diğer azınlıkları korudukları için Barzani’ye teşekkür etti, “Kürdistan’a uzun zamandır gelmek istiyordum” dedi.

‘SİZE MİNNETTARIM’

Papa Francis’in Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Neçirvan Barzani ve diğer Kürt yetkililerle yaptığı görüşmede, “Savaşta olmanıza rağmen Musul, Ninova ve Karakuş’ta yerinden olan Hıristiyanlar ile diğer azınlıkları kabul ettiğiniz için size minnettarım. Hıristiyanlara kucak açtınız” dediği belirtildi.

‘MUTLULUK DUYUYORUM’

Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Katolik lider, “Savaş yıkım getirir ama siz düşmanı yenilgiye uğratıp ülkenizi yeniden inşa ettiğini” deyip şöyle devam etti: “Bu toprakları kutsamaya geldim. Sizlere dini gruplar için yaptığınız ve yapmakta olduğunuz her şey için teşekkür ederim. Kürdistan’da özgürlük var. Kürdistan Bölgesi’ni uzun zamandır ziyaret etmek istiyordum ve davetinize bugün icabet edebilmekten mutluluk duyuyorum.”

NEÇİRVAN BARZANİ: HIRİSTİYANLAR, TOPLUMUMUZUN AYRILMAZ BİR PARÇASI

Neçirvan Barzani’nin ise görüşmede Kürdistan’daki Hıristiyanların toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, “Biz terörizmi ve aşırılıkçılığı reddediyoruz. Dini veya etnik grupların terörizmin ve aşırılıkçılığın kurbanı haline gelmesine izin vermeyeceğiz” dediği belirtildi.

Erbil’deki görüşmelerinden sonra Musul’a geçen Papa’nın, öğleden sonra yeniden Erbil’e dönerek bir stadyumda 10 bin kişinin katılacağı bir ayin düzenlemesi bekleniyor. Adını Erbil’in ilk Hırisyan valisinden alan Franso Hariri Stadyumu’nda yapılacak ayin öncesi binlerce kişi stadyumu doldurmaya başladı.

Franso Hariri stadium: people waiting for Pope Francis to arrive #PopeinKurdistan video via Hilda Habib @RudawEnglish pic.twitter.com/OKhXavPcwN

— Fazel Hawramy (@FazelHawramy) March 7, 2021