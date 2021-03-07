“Kardeşlerimiz acı çekerken bakmamalıyız”

Erbil’in ilk Hıristiyan valisinden adını alan Franso Hariri Stadyumu’na gelen Papa, Irak ve Kürdistan bayraklarıyla karşılandı.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de ayin düzenledi.

Adını Erbil’in ilk Hıristiyan valisinden alan Franso Hariri Stadyumu’na konvoylar eşliğinde gelen Papa, Irak ve Kürdistan bayraklarıyla karşılandı.

Rudaw’ın haberine göre; 10 binden fazla kişinin katıldığı ayinde Kürdistan Bölgesi’ndeki Hristiyanlar Papa’yı rengarenk elbiseler giyerek karşıladı.

Ayine Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani de katıldı.

Papa: Kürt halkını gönülden selamlıyorum

Papa Francis, ayinde yaptığı konuşmada, “Irak’ta pek çok kişinin görünür ve görünmez şiddetin yaralarını taşıdığını” söyledi.

Irak’taki tüm bileşenler arasında var olan barışçıl ortak yaşama değinen Papa Francis, şöyle devam etti: “Kilise Irak’ta yaşıyor ve Mesih içinde. Kalplerimizi temizlemek için, ellerimizi kirletmememiz, sorumlu hissetmemiz ve kardeşlerimiz acı çekerken basitçe bakmamamız gerekir. ”

“Kürt halkını gönülden selamlıyorum” diyen Papa Francis, “Şimdi Roma’ya dönüş zamanım yaklaşıyor, ancak Irak her zaman kalbimde kalacak” diye konuştu. (RT)

Papa Franciscus’un başkent Erbil’deki Franso Hariri Stadyumunda düzenlediği ayin devam ediyor#PopeinKurdistan pic.twitter.com/z7kgzKNsEI — Rûdaw Türkçe (@RudawTurkce) March 7, 2021

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