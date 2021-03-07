Irak ziyaretini sürdüren Papa, Erbil’e geldi

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyareti kapsamında Erbil ve Musul’da temaslarda bulundu.

Bekir Aydoğan, İdiris Okuduci

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus’u taşıyan uçak, Erbil Uluslararası Havalimanı’na indi.

Papa Franciscus, havalimanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’nin yanı sıra bölgedeki dini ve hükümet yetkilileri tarafından resmi törenle karşılandı.

Papa, IKBY Başkanı Barzani ile havalimanındaki özel yetkilileri karşılama salonunda görüşme gerçekleştirdi.

Barzani, “Din ve inanç özgürlüğüne inancımız tamdır. Oluşumlar arasındaki hoşgörü, birlikte yaşam ve birbirini kabul etme bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Tüm gücümüzle bu kültürü korumaya ve savunmaya çalışıyoruz. Her zaman diyalog ve barışın yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Papa’nın havalimanındaki temasları sırasında, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani’nin yanı sıra hükümet yetkilileri de hazır bulundu.

Papa, DEAŞ kurbanları için ayin düzenledi

Erbil’den sonra Musul’a gelen Papa, terör örgütü DEAŞ tarafından 2014’te yıkılan el Tahira Kilisesi’nde terör saldırılarında hayatını kaybedenler için dua okudu.

Düşmanlık ve savaşın kurbanı olan herkes için dua ettiklerini kaydeden Papa, “Medeniyetin beşiği olan ülkenin maruz kaldığı fırtına, Hristiyan ve Müslümanların ibadet yerlerinin yıkılmasına yol açtı. İnsanlar yerinden edilip öldürüldü. Bugün biliyoruz ki; barış savaştan daha güçlüdür.” diye konuştu.

“(Allah) O’nun adına savaş ilan etmek yanlıştır. Eğer Allah, Aşk Allah’ı ise kardeşlerimizden nefret etmemiz doğru değildir.” diyen Papa, Hristiyanların Irak’tan ve Ortadoğu’dan göçünün sadece ilgili bireylere ve topluluklara değil, aynı zamanda geride bıraktıkları topluma da hesaplanamaz bir zarar verdiğini söyledi.

“Terörizme ve dinin manipüle edilmesine hayır diyoruz”

Daha sonra Papa, Hristiyanların başkenti olarak anılan Karakuş (Hamdaniye) ilçesini ziyaret etti.

Papa, El Tahrir el Kubra Kilisesi’nde gerçekleşen ayinde, bir Hristiyan kadından terör örgütü DEAŞ’ın 6 Ağustos 2014’te Karakuş’a düzenlediği saldırı ve o anda yaşananları dinledi.

Ayinde konuşan Papa, “Hristiyan kalabilmek için sevgide hoşgörünün yer alması gerekiyor. Kat edilecek yol uzun olabilir ama ben size ‘Vazgeçmeyin’ diyorum. Bunun zor olduğunu biliyorum ancak Allah’ın bu topraklara barış getireceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Terörizme ve dinin manipüle edilmesine hayır diyoruz. Geçmişteki anılar, günümüzü şekillendiriyor ve bizi geleceğe yönlendiriyor.” diyen Papa, sadece binaların restore edilmesinin değil, aynı zamanda toplumların da birleştirilmesinin önemine değindi.

Musul’dan sonra Erbil’e dönecek Papa, Franso Hariri Stadyumu’nda da ayin gerçekleştirecek.

Akşam saatlerinde Bağdat’a geçecek Papa, burada bir gece kaldıktan sonra sabah erken saatlerde havalimanında yapılacak veda töreninin ardından Roma’ya dönecek.

Papa’nın Irak temasları

Papa Franciscus, önceki gün Bağdat’ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü. Katoliklerin ruhani lideri, Bağdat’ta Seyyidet’ül Necat Kilisesi’ni de ziyaret etmişti.

Irak temaslarının ikinci gününde ise Papa, önce Necef’te Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali el-Hüseyni es-Sistani ile bir araya gelmişti.

Papa, Necef’ten sonra Nasiriye’de Hazreti İbrahim’in doğduğu yer olduğuna inanılan antik Ur kentini ziyaret etmişti.

Tarihte ilk kez bir Papa, Irak’ı ziyaret ediyor

Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020’deki dış gezilerini iptal etmişti. Yaklaşık 16 ay sonra ilk dış gezisini gerçekleştiren Franciscus, tarihte Irak’ı ziyaret eden ilk Papa oldu.

Papa Franciscus’un Irak ziyaretini 8 Mart’ta tamamlaması planlanıyor.

AA