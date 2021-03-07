Hollanda’ya kaçan gey rahip, din görevlilerinin terfi için birbirleriyle yattığını iddia etti

“Bir yandan gey lobisinin varlığından ve piskoposun yatağından geçtikten sonra kolay bir kariyer yapma fırsatından herkes haberdar. Diğer yandan coşkulu homofobikler kilisenin en aktif üyeleri”

Geçen sene Hollanda’ya kaçan eski bir rahip, gey olması sebebiyle Rus Ortodoks Kilisesi’nde tacize ve zorbalığa uğradığını açıkladı.

Yaklaşık bir yıl önce görevinden ayrılan Alexander Usatov, rahiplerin terfi için kilisenin üst düzey yetkilileriyle yattığını da öne sürdü.

Rusya vatandaşı Usatov, 15 Nisan 2020’de kaleme aldığı yazıda inancını kaybettiğini ve bu yüzden kiliseyle sorunlar yaşadığını söylemişti. 1 Mart’ta başka bir yazı yayımlayan eski rahip, gey olduğu için hem meslektaşlarının hem de üstlerinin tacizine ve zorbalığına uğradığını ifade etti. Kiliseyi terk etmeye zorlandığını ve korktuğu için ülkeden kaçtığını ekledi.

Tacizlerin ve ölüm tehditlerinin ardından Avrupa’daki gey aktivistlerle iletişime geçip Hollanda’ya yerleşen Usatov, söz konusu yazıda şu ifadeleri kullandı:

Rus Ortodoks Kilisesi’nden ayrılmama yol açan ideolojik sebepler hakkında bir yazı yazmıştım. Şimdi her şeyi açıklamaya hazırım.

Kilise sisteminde kalamazdım. Sadece ateist olduğum için değil. Ben geyim ve Rus Ortodoks Kilisesi’nde hiç güvende hissetmedim. Son yıllarda benim yönelimimi bilen Metropolit’in ve çevresinin zulmüne uğradım.

Kilisede “gey lobisi” olduğunu söyleyen eski rahip, kurumu homofobik taklidi yapmakla suçladı:

Bir yandan gey lobisinin varlığından ve piskoposun yatağından geçtikten sonra kolay bir kariyer yapma fırsatından herkes haberdar. Diğer yandan coşkulu homofobikler kilisenin en aktif üyeleri.

Usatov, Rostov Metropoliti Mercurius’la cinsel yönelimi hakkında konuştuktan sonra dışlandığını, zorbalığa uğradığını ve alay konusu haline geldiğini söyledi.

Metropolit Mercurius’un basın sözcüsü Igor Petrovsky, eski rahibin gey olduğunun bilinmediğini, aksi takdirde işini uzun zaman önce kaybedeceğini söyledi:

Eşcinsel bir rahip pantolonunu giyemeyecek durumda olsaydı, haçı (boynundan) çıkarması uzun zaman önce istenirdi.

Independent Türkçe, RT, Pink News

Derleyen: Uğurcan Yıldız

Independent Turkce