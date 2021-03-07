Erbil’de Papa hazırlığı: 4 dilde ‘Hepiniz kardeşsiniz’ mesajı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de bir ayini yönetecek olan Papa Francis için kentte 4 dilde afişler asıldı.

Hristiyan dünyasının ruhani lideri Papa Francis’in 4 günlük tarihi Irak ziyareti sürüyor. Papa Francis’in bugün (Pazar) beklendiği Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de cadde ve sokaklar, Vatikan bayrakları ve Papa posterleri ile donatıldı. Billboard’larda Papa Francis’in ‘Hepiniz kardeşsiniz’ mesajı; İngilizce, İbranice, Arapça ve Kürtçe olarak yer aldı.

Papa Francis, tarihi Irak ziyareti kapsamında başkent Bağdat’taki temaslarını tamamlayarak, bugün Necef’e geçti. Papa Francis, burada Iraklı Şiilerin ruhani lideri Büyük Ayetullah Ali Sistani ile bir araya geldi. Toplantı, 45 dakika sürdü. Sistani’nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede “ibadet yerleri ile insanlığın karşılaştığı büyük zorluklar, bunların üstesinden gelmede Allah’a olan inanç ve yüksek ahlaki değerlere bağlılığın rolü” ele alındı.

SİSTANİ’DEN ‘FİLİSTİN’ VURGUSU

Görüşmede Sistani, başta işgal altındaki Filistin halkı olmak üzere farklı ülkelerden birçok kişinin özellikle savaş, şiddet eylemleri, ekonomik abluka, yerinden edilme, baskı, yoksulluk, dini ve entelektüel zulüm, temel özgürlüklerin bastırılması ve sosyal adalet yokluğundan dolayı sorunlar yaşadığını dile getirdi.

Sistani ile görüşmesinin ardından Necef’ten Bağdat’a geçen Papa Francis, yarın Musul ve Erbil kentlerini ziyaret edecek. Papa’nın gelişi için Erbil’in cadde ve sokaklarına Vatikan bayrakları asılırken, birçok noktadaki billboard’larda ise posterleri yer aldı. Afişlerde Papa Francis’in ‘Hepiniz kardeşsiniz’ mesajı ve ‘Papa Francis’in ziyaretinden dolayı çok memnunuz’ yazısı Kürtçe, İngilizce, İbranice, Arapça olarak yer aldı.

‘HEPİMİZ ONUN ÇOCUKLARIYIZ’

Erbilliler de Papa Francis’in gelişi dolayısıyla heyecanlı olduklarını dile getirdi. Erbil’de yaşayan Sinan Maryusuf, Papa’nın gelişinden duyduğu memnuniyeti belirterek, “Hepimiz onun çocuklarıyız, o bizim babamız. Kürt halkı, Arap halkı, Müslüman halkı, Hristiyan ve Yahudi halkı için ve aralarındaki barış için önemlidir. Hoş gelmiş, safalar getirmiş, gelişinden dolayı çok mutlu olduk” dedi.

ERBİL’DE AYİN YÖNETECEK

Papa Francis, yarın saat 08.00 sıralarında Bağdat’tan Erbil’e gelerek, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşecek. Görüşmenin ardından helikopterle Musul’a hareket edecek olan Papa, Musul’daki Hosh al-Baya’da (Kilise Meydanı) savaş kurbanları için ‘coşku’ duası yapacak. Karakuş ilçesine de ziyaret gerçekleştirecek olan Papa Francis, son olarak binlerce kişinin hazır bulunacağı Erbil’deki Franso Hariri Stadyumu’nda ayin yönetecek.

‘DİNİ VE ETNİK GRUPLAR ARASINDA BİRLİKTE YAŞAMAYI GÜÇLENDİRİR’

IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Türkmen Bakan Aydın Maruf, Papa Francis’in Erbil ve Musul’a yapacağı ziyareti değerlendirdi. Papa’nın Irak ziyaretinin tarihte bir ilk olduğuna dikkat çeken Maruf, ziyaretin zamanlamasının da çok önemli olduğunu söyledi. Bu ziyaretin, Bağdat, Erbil ve Musul’daki dini ve etnik gruplar arasında birlikte yaşamayı güçlendirmek için büyük bir mesaj olacağına inandığını kaydeden Aydın Maruf şöyle konuştu:

“Bu ziyaret tarihi bir ziyarettir. Papa önce Bağdat’ı ve Necef’i ziyaret etti, ardından da Erbil ve Musul’u ziyaret edecek. Bu, tarihte bir ilk oluyor. Irak’taki önemli şehirleri, farklı etnik gurupları, farklı dini gurupları ziyaret ediyor. Bu ziyaret hem manevi olarak hem de siyasi olarak da önem taşımaktadır. Ayrıca Papa, çok önemli bir şahsiyettir. Bu dönemde bu ziyareti gerçekleştirmesi zamanlama açısından da önemlidir. O yüzden biz oluşumlardan sonra bölge bakanı olarak da bu ziyareti olumlu karşılıyoruz, destekliyoruz. Hem Irak’ta hem de Bağdat’ta, Erbil’de, Musul’da olan dini ve etnik guruplar arasında birlikte yaşamayı güçlendirmek amacıyla büyük bir mesaj olur ve büyük destek de olur. Bu anlamda güzel ve faydalı bir ziyarettir.

Papa’nın konuşmalarında Irak’ta olan Türkmenlerin de mazlumiyetini dile getirmesinin önemine vurgu yapan Maruf, “Bundan sonra ne olacağı önemlidir. Çünkü bizim bölgede farklı dini ve etnik gruplar var. Bu ziyaret dini bir ziyarettir ve dini etkinliği olabilir. O yüzden bu grupların bir arada barış içinde olmalarını biz de destekliyoruz. Geçmiş dönemde IŞİD terör örgütü, Musul’da bütün etnik gurupları, dini gurupları hedef aldı. Başta Hristiyanlar, Yezidiler ve Türkmenler olmak üzere diğer etnik gruplara da büyük bir tehdit oluşturmuştu. O yüzden Musul ziyaretinde temennimiz budur ki Papa’nın sadece Hristiyanları değil diğer etnik grupları da ziyaret etmesi mühimdir. Yapacağı konuşmalarında Irak’ta olan Türkmenlerin de mazlumiyetini dile getirmesi önemlidir. Çünkü Türkmenler de Irak’ta önemli bir unsurdur, her zaman barıştan yana olmuştur, barışa destek veren önemli bir toplum olmuştur ve önemli bir unsur olmuştur” dedi. (DHA)

Artı Gerçek