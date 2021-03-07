Bodrum’da ‘sahibinden satılık antik kent’ ilanı

Son dönemde tarihî kiliselerin satışa çıkarılmasına yönelik tartışmalar yaşanırken, Bodrum’da antik bir kent için benzer bir ilanın verildiği ortaya çıktı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Pedasa Antik Kenti’nin bir bölümünü de içine alan 170 dönümlük arazi satışa çıkarıldı.

Antik kent içerisinde yer alan arazinin hissedarları söz konusu yeri 35 milyon liraya satışa sundu.

Arazi, Leleg Medeniyeti’nin 3 bin yıllık yerleşim yeri olarak biliniyor. Antik kentteki arazide önemli arkeolojik kalıntılar yer alıyor.

Bir emlak portalında satışa sunulan antik kentteki arazi için “Bodrum Konacık Pedasa’da 170 dönüm içinde kagir ev var. İçi temiz, oturmaya uygun, evin güneş enerjisi var. Zeytinli tarla olarak geçiyor. Birinci derece sit alanı” ifadeleri yer aldı.

Athena Tapınağı başta olmak üzere karakol binası, sur duvarları, nekropol ve yerleşim yerlerine ait tarihi yapı kalıntılarının bulunduğu alanda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Pedasa Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler öncülüğünde aralıklarla kazı çalışmaları da yapılıyor.

Ahval News