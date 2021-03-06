Tülay Hatimoğulları: Kıyım bugün de Koçgirililerin hafızasında tazeliğini koruyor

HDP’li Hatimoğulları Koçgiri katliamının 100. yılı olması nedeniyle bir açıklama yayımladı.

ARTI GERÇEK- HDP Adana Milletvekili ve Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları, Koçgiri katliamının 100. yılı nedeniyle bir açıklama yaptı. Hatimoğulları, “Koçgiri Hareketi ve Kıyımı anlaşılmadan cumhuriyet tarihi boyunca Kürtlerin ve Alevilerin maruz kaldığı Maraş, Malatya, Çorum, Sivas, Gazi Katliamları anlaşılamaz” dedi.

1921 Anayasası’nı hatırlatan Hatimoğulları, “Sivas’ın Ümraniye ve Zara ilçeleri başta olmak üzere Koçgiri Bölgesinde ilan edilen Kürt özerkliği İstanbul Hükümeti tarafından da ‘hak’ olarak görülmesine rağmen Ankara Hükümeti, imzaladığı Teşkilatı Esasiye Kanunundaki (1921) özerk yönetim maddelerine rağmen, yerel halkın bu isteğini ‘isyan’ olarak görmüş ve kanlı bir şekilde bastırdı. İzmir’i yakmasıyla ünlenen Merkez Ordusu komutanı Sakallı Nureddin Paşa ile Pontus Rumlarına yaptığı insanlık dışı muameleleriyle tanınan çete başı Topal Osman, Koçgiri Kızılbaş Kürtleri üzerine yürüyerek, ‘isyanı’ destekleyen Türkmen Aleviler de dahil olmak üzere binlerce sivil katletti. ‘Zoları (Ermeniler) bitirdik, sıra Lolarda (Kürtler)’ sözleriyle İttihatçıların katliamlarına sahip çıkan Sakallı Nureddin Paşa’nın Merkez Ordusunun ‘taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmadığı’ kıyım, bugün de Koçgirililerin hafızasında tazeliğini koruyor. Bu katliamın komuta kademesinde bulunan Abdullah Alpdoğan da; 1938 yılında, Koçgiri’nin devamı olarak gördüğü Dersim’de, daha kanlı bir katliamın uygulayıcısı oldu” ifadelerini kullandı.

‘İBRET VERİCİ ÖRNEKLERLE DOLU’

Koçgiri katliamı için ‘Kürt ‘sorununun’ çözümü için ibret verici örneklerle doludur’ diyen Hatimoğulları sonraki süreçlerde yaşanan katliamlarla kesintiye uğrasa da hak arama mücadelesinin devam ettiğini vurguladı. Hatimoğulları, “Türkiye tarihinde barışını arayan bir ‘mesele’ olarak halen çözümünü aramaktadır” dedi.

Hatimoğulları açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bu nedenlerledir ki Koçgiri Hareketi ve Kıyımı anlaşılmadan cumhuriyet tarihi boyunca Kürtlerin ve Alevilerin maruz kaldığı Maraş, Malatya, Çorum, Sivas, Gazi Katliamları anlaşılamaz. 100 yıl önce Koçgiri kıyımını gerçekleştiren zihniyet, 70’li yıllarda olduğu gibi günümüzde de Roboski, Suruç, 10 Ekim Gar Katliamı gibi kıyımlarla kendini güncellemiştir. HDP olarak, 100 yıldır devam eden ırkçı zulme karşı, özgürlük ve eşitlik mücadelesini daha güçlü sürdüreceğimizin sözünü yineliyoruz.

Koçgiri direnişine öncülük eden, direniş hafızamızın sembol isimlerinden Zarife ve Alişêr başta olmak üzere zalimlere karşı direnen; başta kadın ve çocuklar olmak üzere katliamda canlarını yitiren tüm canları saygıyla anıyoruz.”

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