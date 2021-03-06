Termik santral şirketi 600 yıllık hamamı yıktı

Muğla Yatağan’da koruma altındaki 600 yıllık hamam, termik santral şirketi tarafından yıkıldı.

Özer AKDEMİR

Muğla Yatağan’da termik santrale kömür temini için boşaltılan tarihi Yeşilbağcılar (Gibye) köyünde koruma altındaki 600 yıllık hamam, termik santrali şirketi tarafından yıkıldı.

Yatağan Yeşil Yaşam Derneği tarihi hamamın yıkımı ile ilgili suç duyurusunda bulunurken, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin de koruma altındaki hamamın yıkılmasına tepki gösterdi.

MUĞLA DA KÜLTÜREL SOYKIRIM

2019 yılında Muğla Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü kararı ile “1. Grup Korunması Gereken Taşınmaz Kültür Varlığı” ilan edilerek koruma altına alınan hamam geçtiğimiz günlerde Aydem Holding bünyesindeki Yatağan Termik Santrali A.Ş.’nin iş makineleri ile yıkıldı.

Yatağan Yeşil Yaşam Derneği tarafından paylaşılan fotoğraflarda hamamın üstünde sonradan yapılan betonarme binanın yanı sıra tarihi hamamın da önemli oranda yıkıldığı görülüyor.

Yıkılan hamam | Fotoğraf: Yatağan Yeşil Yaşam Derneği

Derneğin açıklamasında, 1410 yılına tarihlenen hamamın iş makineleri ile yıkımını “Muğla’da kültürel soykırım” diye duyururken, konu hakkında gerekli yerlere suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

İŞ BİLMEZLİK Mİ, CEHALET Mİ?

Konuya dair görüşlerini aldığımız CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış olan 600 yıllık tarihi hamamın, özel bir maden şirketinin iş makineleri tarafından tahrip edildiğini belirterek, “Sebep; iş bilmezlik mi, cehalet mi, ne derseniz deyin? Koruma altındaki 600 yıllık bir tarihi eser iki kepçe darbesi ile yıkılabiliyor bu memlekette! Yazık çok yazık” dedi.

KÖMÜR İÇİN BOŞALTILAN TARİHİ KÖYLER

Yatağan’a bağlı eski adı Gibye olan Yeşilbağcılar Köyü 2012 yılında termik santrale kömür sağlayan ocaklar tarafından satın alındı. 1982 yılında faaliyete başlayıp 2014 yılında özelleştirilen Yatağan Termik Santraline kömür temini için yöredeki köyler altlarındaki kömür yatakları nedeniyle kamulaştırılmıştı. Kamulaştırılan köyler 2014 yılındaki özelleştirmenin ardından termikçi şirkete verildi.

Yeşilbağcılar Köyü | Fotoğraf: Özer Akdemir/Evrensel

2007 yılından itibaren başlayan kamulaştırmalar, 2009’da köylülere tebliği edilmeye başlanır. Eskihisar ve Yeşilbağcılar köyleri 2011-2012 yılları arasında tamamen boşaltılarak köylüler göçe zorlanır. Köylüler, terk etmek zorunda kaldıkları Yeşilbağcılara yaklaşık üç kilometre uzaklıkta bulunan iki mahallede TOKİ tarafından yapılan Yeşilbağcılar Dağdibi ve Yeşilbağcılar TOKİ adları verilen iki yeni mahalleye taşınırlar.

Yeşilbağcılar Köyü | Fotoğraf: Özer Akdemir/Evrensel

HAYALET KÖYLER!

Önce Rumlar, ardından Türklerin yüzlerce yıldır yerleştiği Yeşilbağcılar (Gibye) köyünde birçok tarihi yapı bulunmakta.

Köyün boşaltılması sonrası bazı yapılan koruma altına alınırken, yörenin kendine özgü yapı mimarisi özelliklerini taşıyan cumbalı eski taş evlerin çoğu ise bakımsızlık nedeniyle zaman içerisinde yıkıldı.

Antik çağdan günümüze binlerce yıllık bir tarihi geçmişi olan bölgede, Anadolu’da yaşayan çeşitli halklar tarafından yerleşim yeri olarak kullanılan Eskihisar ve Yeşilbağcılar günümüzde “hayalet köy” görünümündeler.

Evrensel Gazetesi