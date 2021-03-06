Papa Francesco, Irak’ta Şii lider Ayetullah El Sistani ile görüştü

Övgü Pınar

Vatikan

Kaynak, Reuters

Irak’ı ziyaret eden Papa Francesco bugün Şii lider Ayetullah Ali el Sistani ile görüştü. Papa Francesco, bu sabah Necef kentine giderek El Sistani’yi evinde ziyaret etti. 84 yaşındaki Papa Francesco ile 90 yaşındaki Ayetullah El Sistani’nin görüşmesi 45 dakika kadar sürdü.

Vatikan’dan yapılan açıklamaya göre tarihi görüşmede, Irak’taki farklı dini gruplar arasındaki diyalog çalışmaları da ele alındı. Papa, “Irak’ın, bölgenin ve tüm dünyanın iyiliği için farklı dinler arasında karşılıklı saygı ve diyaloğun beslenmesinin önemini” vurguladı.

Papa ayrıca El Sistani’ye, son yıllarda yaşanan şiddet olayları ve güçlükler sırasında “en zayıf durumdakileri, zulme uğrayanları savunduğu” teşekkür etti.

Ayetullah El Sistani görüşme sonrası yayımladığı açıklamada “Hristiyanların da tüm Iraklılar gibi güvenlik ve barış içinde yaşaması gerektiğini” söyledi. Sistani, dünya çapındaki dini liderlerin, özellikle “büyük güçleri” savaşa karşı “bilgelik ve anlayışa” yönlendirmeleri çağrısı yaptı.

Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi, Papa ile Ayetullah El Sistani’nin “tarihi görüşmesi” ve Ur’daki “tarihi dinler arası buluşma” şerefine 6 Mart tarihini Irak’ta Ulusal Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Günü ilan ettiklerini açıkladı.

Ayetullah El Sistani ile görüşme, Papa’nın 5-8 Mart tarihli Irak ziyaretinin en önemli anlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Papa’nın Irak ziyareti, dinler arası kardeşlik mesajının yanı sıra bu ülkede sayıları hızla azalan Hristiyan cemaatine destek amacı da taşıyor.

Kesin sayılar bilinmese de Vatikan verilerine göre Irak’taki Hristiyan nüfusun 2003’ten bu yana 1-1,4 milyondan 300-400 bine indiği hesaplanıyor.

2003’teki Irak Savaşı’nın ardından IŞİD işgalleri nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kalan Hristiyanların, son dönemlerde de bazı Şii militan grupların da etkisiyle evlerine geri dönmekte güçlük yaşadığı belirtiliyor.

Birçok ilkin yaşandığı ziyaret

Irak ziyareti, bir Papa’nın bu ülkeye yaptığı ilk, Papa Francesco’nunsa koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle ise 15 aydır yaptığı ilk yurt dışı gezisi.

Uzun zamandır planlanan gezi, pandemi ve güvenlik endişeleri nedeniyle tartışma yaratsa da Papa, “Irak halkını ikinci kez hayal kırıklığına uğratmamak” için geziyi ertelememeye karar vermişti. Papa bu “ikinci kez” ifadesini, 1999’da dönemin papasının gezisinin Saddam Hüseyin yönetimiyle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal edilmesine atıfla kullandı.

Irak ziyareti, hem Papa Francesco’nun 2013’te bu göreve gelmesinden bu yana özel önem verdiği dinler arası ilişkileri güçlendirme çalışmalarının devamı hem de Irak’taki Hristiyanların durumuna dikkat çekme çabası olarak görünüyor.

Dinlerarası buluşmada “ortak baba İbrahim” mesajı

Ayetullah El Sistani’yi ziyaretinin ardından Papa, İbrahim peygamberin doğum yeri olduğuna inanılan Ur ovasında dinler arası buluşmaya katıldı. Papa’nın Irak ziyaretinde sıklıkla, Yahudilik, İslam ve Hristiyanlık için İbrahim peygamberin bir ortak “ata” figürü teşkil ettiği vurgulanarak “hepiniz kardeşsiniz” mesajı veriliyor.

Ziyaret için hazırlanan anı madalyonunda da Irak haritası ve hurma ağacı gibi çizimlerin yanı sıra İbrahim figürü de bulunuyor.

Ur’da düzenlenen dinler arası buluşmada da, Kuran ve İncil’den bölümler okundu ve “İbrahim’in çocukları” başlıklı bir dua edildi.

Papa Francesco da bu toplantıda yaptığı konuşmada, “Bizler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar, diğer dinlerden kardeşlerimizle birlikte, babamız İbrahim’i onurlandıralım” dedi.

Papa, şiddet ve aşırıcılığın dinlere ihanet teşkil ettiğini, “Tanrı’nın adını bir kardeşten nefret etmek için kullanmak en büyük küfürdür” dedi. Papa inananları, “terörizm, dini kötüye kullandığında sessiz kalmamaya” çağırdı.

“Bu ülkenin üzerinde karanlık terör, savaş ve şiddet bulutları toplandı. Tün etnik ve dini topluluklar bunun çilesini çekti” diyen Papa, özellikle Yezidilerin yaşadıklarına dikkat çekti.

Öte yandan, Musul’da “barbarca yıkılan” kiliseler, manastırlar ve farklı cemaatlerin ibadet mekanlarının, aralarında Müslümanların da yer aldığı gönüllülerin yardımıyla yeniden inşa edildiğini vurgulayan Papa, “Bugün camileri ve kiliseleri birlikte onaran Hristiyanlar ve Müslümanlar, nefretin kalıntılarından kardeşçe dostluk inşa ediyor” diye konuştu.

BBC