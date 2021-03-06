Papa antik Ur kentinde Kur’an dinledi

Nasiriye vilayetindeki Ur kentinde Papa’yı Müslüman ve Hristiyan din adamları karşıladı.

Katoliklerin dini lideri Papa Francis tarihi Irak ziyaretine devam ediyor. Papa, İbrahim Peygamber’in doğum yeri olduğuna inanılan Nasiriye vilayetindeki antik Ur kentinde Kur’an dinledi.

Zikar (Nasiriye) vilayetindeki Ur kentinde Papa’yı Müslüman ve Hristiyan din adamları karşıladı. Papa’nın gelişi sırasında yerel folklor ezgileri ve ilahiler çalındı.

Buradaki konuşmasına Ur kentinin İbrahim Peygamber ile ilişkisinden söz ederek başlayan Papa, “Birlik, beraberlik ve iman Ur’dan başladı. Biz, İbrahim’in torunlarıyız. Birbirimizi sevmeliyiz. Birbirimizden ayrı çalışmamalıyız. Bu toprakları birlikte ihya edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Irak’taki saldırılara da değinen Papa, şunları söyledi:

“Terör, dini kullanıyor. Biz de, dinin bir kılıf olarak kullanılmasına izin vermemeliyiz. Terör, tarihin bir parçası olan Irak’a da saldırdı. Din ve fikir çeşitliliğini, özgürlüğünü savunmalıyız.”

Papa antik Ur kentinde Kuran dinledihttps://t.co/J58NSIIarq pic.twitter.com/1DzSWpv1ta — Artı Gerçek (@artigercek) March 6, 2021

‘KARDEŞLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMELİYİZ’

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Papa, “Kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz. Barışçıl yaşamı inşa etmeden ve birbirimize destek çıkmadan barış gelmez” dedi.

Yeni tip Coronavirus (Covid-19) salgınına da konuşmasında yer veren Papa, virüsün dayanışmayla ve mesafe kuralına uyarak yenilebileceğini vurguladı.

Katoliklerin ruhani liderinin konuşması sonrasında Müslüman ve Hristiyan din insanları tarafından ortak dualar edildi.

Ur kentindeki programın ardından helikopterle Bağdat’a hareket eden Papa, Mar Yusuf Kilisesi’ni ziyaret ederek başkentteki programını tamamlayacak. Papa, yarın ise Erbil ve Musul’u ziyaret edecek.

Irak ziyaretine dün başlayan Papa Franciscus, başkent Bağdat’ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü.

Papa, dün Bağdat’taki konuşmasında “Irak’a hac için geldim” demişti.

Papa Franciscus, dün ayrıca 2010’da saldırıya uğrayan Seyyidet’ül Necat Klisesi’ne giderek Süryani ve Kildani kanaat önderleriyle görüşmüştü. Papa’yı burada coşkulu bir kalabalık karşılamıştı.

Katoliklerin dini lideri bugünse ilk olarak Necef’te Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile bir araya gelmişti. (HABER MERKEZİ)

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