Erbil stadyumunda ilginç bir Papa selfie’si

Bu pazar günü, yani yarın, sınırımızın biraz ötesinde, Erbil şehrinin “Franso Hariri” stadyumunda bir pazar ayini yapılacak… Ayini Papa Françis yönetecek. Irak’ın Kürdistan Özerk Bölgesi’den yapılan ilk büyük Hıristiyan ayini olacak… * Bu stada adını veren Franso Hariri, Irak Kürdistan özerklik hareketinin önde gelen simalarından biriydi. Yani Papa, işte böylesine sembolik bir Kürt bağımsızlıkçısının adını taşıyan statta yapacak bu ayini… * Bu fotoğrafı dün New York Times gazetesinde gördüm. Erbil stadyumunda ilginç bir Papa selfiesi Dev bir Papa billboard’u… Yanında Irak bayrağı… Önde de üç kız çocuğu selfie yapıyor. Dünyanın gelmiş geçmiş en liberal papası Françis’in üç gün sürecek Irak ziyareti işte bu selfie’yle başladı. Koronanın zirvede olduğu bir dönemde, yapılan bütün uyarılara rağmen Papa programını değiştirmedi. Böylece yıllardır IŞİD belası ile uğraşan bir bölgede ilk defa bir Papa görüyoruz. * 1999 yılında Papa İkinci Jean Paul bu bölgeyi ziyaret etmek istemişti ama bu ziyaret gerçekleşmemişti. Yani Françis buraya gelen ilk papa oluyor. * Türkiye için bu ziyaretin en ilginç bölümü Erbil’de olacak… Yani Papa Erbil stadyumunda. Ziyaretin bir başka önemli anı daha var. Papa aynı zamanda Musul’u da ziyaret edecek. * Bugün Irak’ta kalan Hıristiyan nüfus 400 bin civarında. Türkiye’nin bir yandan Kandil dolayısıyla, öte yandan son yıllarda Musul’a olan ilgisi dolayısıyla ilgi alanına giren bu bölgeye Papa’nın yaptığı ziyaret ister istemez dünyanın gözünü de oraya çekiyor. Evet Kürt bölgesindeki, bir Kürt bağımsızlıkçısının adını taşıyan bu futbol sahası, yarın bütün dünyanın ilgi odağı olacak. Bakalım oradan nasıl bir görüntü ve nasıl bir hava yansıyacak. 1-DENİZ SEKİ’NİN BU FOTOĞRAFI VE BENİM 3 AY GECİKMİŞ KİLO HİKÂYEM DENİZ Seki’yi son defa İstanbul’da Trump Tower’ın altındaki salonda görmüş ve dinlemiştim. Türk popunda en sevdiğim ses ve tarzlardan biridir. Erbil stadyumunda ilginç bir Papa selfiesi Onun “Passiflora” albümü ve “Üzgünüm Aşkım” şarkıları bende güzel yıllarımın hatıralarını saklar. Seki, çok güzel bir kadındır… Ama son 10 yıldaki talihsizlikleri ve aldığı kilolar onu çok değiştirmişti. Son günlerde bu fotoğrafları paylaşıyor. Söylediğine göre 2.5 ayda 22 kilo vermiş ve bu çizgiye kavuşmuş. Fotoğraf gerçekten photoshop’suzsa ve 22 kilo verdiyse çok büyük başarı… Ama bu kadar hızlı kilo vermek nasıl bir şeydir, cevabını Osman Müftüfoğlu’na bırakıyorum. Bu fotoğrafı görünce ben de 3 aydır yazmayı planladığım bir yazının tam zamanının geldiğine inandım. Yani kendi kilo verme hikâyem. 2- EN ÇOK İÇKİ İÇTİĞİM ARALIKTA 8 GÜNDE NASIL 6 KİLO VERDİM BU yazıyı bilerek 3 ay bekleyerek yazdım. Çünkü yaptığım işin sonucunu görmek istiyordum. Daha doğrusu sonuçlarının sürdürülebilir olup olmadığını görmek istedim. Olay şu… Pandemi ortasında geçen yıl kendimce harika bir şey yaptım. Her yıl en çok içki içip rahatça yemek yediğim aralık ayında detoksa girdim. İnsanlar genellikle şöyle bir psikolojiye sahiptir. Yılbaşına kadar rahat rahat yiyip içeyim, sonra ocakta rejime girerim. Bense bu defa tersini yaptım. Yani yılbaşından önce rejime girip kilo verdim. Yaptığım ikinci yenilik ise bunu kilo vermek amacıyla değil detoks için yapmamdı. Ve asıl önemlisi hayatımda ilk defa “Ayurveda” yöntemi ile detoks yapmaktı. Ama biz de buna kendimizce ait bir yöntem ekledik. Bu da “Altı kişilik inanmış arkadaş grubu metodu”… Şimdi size bunun sırrını kısaca anlatayım. KURAL 1

3- İKİŞER KİŞİLİK ‘YEMİNLİ’ AYURVEDA HÜCRELERİ Bu işe başlamak için 6 kişilik bir ekip oluşturduk. Bunu yaparken şuna dikkat ettik: – Ekipteki kişileri birbirini yargılayıcı karakterde olmayacaktı. Tercihen eğlenceli, esprili karaktere sahip, kendisiyle barışık ve dalga geçebilen insanlar olacaktı. Çünkü 8 gün boyunca uyumlu bir arkadaşlık çok önemliydi. – Ekip toplanınca COVID -19 testi yaptırıldı ve sonuçları alındı. – Ekip başkanlığına oybirliği ile Bodrum Kempinski Otelleri’nin ortaklarından Orhan Yılmaz getirildi. – Bunun için yan yana üç rezidans ayarlandı. İkişer kişilik ekipler halinde bu rezidanslara yerleştik. Dördüncü bir mekân ise “ortak buluşma ve yemek alanı” olarak belirlendi. KURAL 2

4- 8 GÜNLÜK OMERTA KANUNU VE LAS VEGAS KONTROL YEMİNİ – Altı kişilik grup detoksa başlamadan önce “omerta yemini” ettik. Yani o detoks sırasında orada olan orada kalacak dedik. – İkinci kural ise karşılıklı denetim prensibiydi. Yani detoks kurallarına uymada herkes birbirini kontrol edecek ve disiplin konusunda bir sosyal baskı oluşturacaktı. KURAL 3

5- İYİ BİR AYURVEDA HOCASI İLE İMANSIZLARI İMANA GETİRME Erbil stadyumunda ilginç bir Papa selfiesi – Detoks için iyi bir Ayurveda hocası bulunacaktı. Yaptığımız araştırma sonunda en iyi hocalardan birinin Dr. M. Buğra Öktem olduğunu öğrendik. Dr. Öktem Türkiye’de tıp eğitimi yaptıktan sonra uzun yıllar Hindistan’da kalarak Ayurveda sistemini çok iyi öğrenmişti. – Bodrum’a gelerek önce hepimizle ortak bir toplantı yaptı. Bunun en önemli yanı, şimdiye kadar böyle metotlarla “Tantrik” diye dalga geçen ve inanmayan benim gibi üyeleri ikna etmekti. Doktor bunu başardı. KURAL 4

6- HERKESE AYRI YÖNTEM BENİMKİ DİNACHARYA – Sonra hepimizle teker teker görüşüp, bizi Ayurveda açısından farklı karakter tiplere ayırdı ve farklı detoks programları yazdı. – Benimki “Dinacharya” programıydı. – Bir de “Virechanya” grubu vardı. – Her birimize 8’er günlük yemek programı verdi. KURAL 5

7- SABAH KETEN YAĞI, 8 GÜN ÇORBA VE BİR AVUÇ LEBLEBİ – Bu programın ana kuralı, 8 gün boyunca sebzeli çorbalarla beslenmek. – Sabahları iki kaşık keten yağı ile başlıyorsunuz. – Öğleleri daha hafif bir çorba, akşamları ise sebzesi daha bol ve yoğun bir çorba. Yanında ayurvedik baharatlar. – Ve gece çok açlık duygusu çekenlere bir avuç içi kadar leblebi. Tabii ben çok basit anlatıyorum. – Bu programı Ayurveda hocasının gözetiminde yapmanız gerekir. Her gün hocayla görüntülü görüşmeler yaptık. Program sırasında ağır spor yok. Yürüyüş ve masaj yaptırıyorsunuz. SONUÇ

8- GÜN GÜN YAŞADIĞIMIZ ŞAŞIRTICI BAZI ŞEYLER – İlk gün sabah keten yağımızı içtikten sonra tartıldık. Ben o gün 83 kiloydum. Erbil stadyumunda ilginç bir Papa selfiesi Boyum 1.81’de ve kendimce ideal gördüğüm 78 kilodan 5 kilo fazlaydım. – Ertesi sabah uyandığımızda, ev arkadaşım ve ben ikimiz de 1 kilo 700 gram vermiştik. Bir günde bu kadar su kaybı bizi şaşırttı. Öteki hücrelerdeki arkadaşların da durumu hemen hemen aynıydı. – Onu izleyen günlerde gördük ki, birbirinden farklı fiziksel özellikteki 6 kişinin her biri, her gün aynı bedensel tepkiyi verdi. Yani sekizinci gün sonunda her birimiz 5.5 ile 6 kilo arasında vermiştik. – Ben 83 kilo olarak girdiğim detokstan 77 kilo olarak çıktım. Onu izleyen üç ay içinde Dr. Buğra Öktem’in tavsiyelerini izledim. – Geldiğim nokta şu: Ayurveda detoksundan sonra isteyerek bir kilo aldım ve 78 kiloda istikrarlı bir şekilde devam ediyorum. Ve bu programı yılda bir kere yapacağım. Hürriyet Gazetesi