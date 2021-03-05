Zaharova: “Esirlerin takası için en uygunu, “herkes herkese karşı” ilkesidir”

Haftalık basın brifinginde konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi temsilcisi Maria Zaharova, Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirler konusunua değindi.

Zaharova, “Esirler konusunda tarafların yaklaşımları farklıdır. Biz hep bu konuya konuşuyoruz. Bu veri farklılığı oldukça büyüktür. Resmi Yerevan tarafından sunulan rakamlar hep değişiyor, Bakü ise farklı veriler sunuyor. Bu tür anlaşmazlıklar varken direkt olarak Ermenistan ve Azerbaycan’a başvurmanızı öneririz.

Bugüne kadar Rus barış gücünün arabuluculuğuyla toplam 79 kişi iade edildi. 63 kişi Ermenistan’a ve 16 kişi de Azerbaycan tarafına iade edildi” ifadelerini kullandı.

Bu konuda Rusya’nın tutumunu bir kez daha dile getiren Zaharova, “En uygun takas ilkesinin “herkes herkese karşı” olduğunu düşünüyoruz. Bu konunun acil çözümünün, ikili ilişkilerdeki feci sayfanın çevrilmesine ve ekonomi dahil olumlu konuların gündeme getirilmesine yol açabileceği kanaatindeyiz. Bu konu, 11 Ocak’ta Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya liderlerinin Moskova görüşmesinde de ele alındı” şeklinde konuştu.

ERMENİ HABER AJANSI