Papa tarihi ziyaret için Bağdat’ta

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’u taşıyan uçak Irak’ın başkenti Bağdat’a indi. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Papa, “Tekrar geziye çıkabildiğim için mutluyum” dedi.

Seçildiği 2012’den beri en riskli dış gezisini yapmak üzere Irak’a yola çıkan Katolik Kilisesi’nin Ruhani Lideri Papa Francis Bağdat’a indi. İçinde maiyeti, güvenlik birimleri ve yaklaşık 75 gazetecinin de bulunduğu Alitalia uçağıyla Roma’daki Leonardo da Vinci hava limanından Bağdat’a ulaştı.

Papa Francis, yolculukla ilgili olarak bu “simgesel” geziyi yapmak için kendisini manen borçlu hissettiğini çünkü Irak’ın uzun süredir çok fazla acı çekmiş olduğunu belirtti.

Kısa zaman önce pek çok füze ve bombalı intihar saldırısına hedef olan Irak, 84 yaşındaki dini lideri korumak için binlerce ilave güvenlik personeli görevlendirdi.

TEKRAR GEZİYE ÇIKABİLDİĞİM İÇİN MUTLUYUM

Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Papa, “Tekrar geziye çıkabildiğim için mutluyum” diyerek koronavirüs pandemisinden ötürü seyahat edememesine göndermede bulundu ve “Bu gezi, simgesel bir gezi ve uzun yıllardır şehitler vermiş olan bir ülkeye karşı bir vazifedir” dedi.

Irak gezisi, Papa’nın Kasım 2019’dan beri İtalya’nın dışına yaptığı ilk gezi olacak.

Papa’nın oldukça kısa sürecek ve Irak’taki dört şehri kapsayacak gezisinde uçak, helikopter ve muhtemelen zırhlı otomobil kullanılacak.

Papa, Bağdat’taki bir kilisede Katolik ayini gerçekleştirecek, Irak’ın güneyindeki Necef kentindeki ülkenin en büyük Şii Müslüman lideriyle buluşacak ve sonrasında kuzeydeki Musul kentini ziyaret edecek.

Cumhuriyet Gazetesi