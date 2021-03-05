Litvanyalı aydınlardan, Azerbaycan’a çağrı

Litvanyalı aydınlar, Azerbaycan’a, savaş esirlerinin Ermenistan’a dönüşünü hızlandırma çağrısı yaptı

Ünlü Litvanyalı film yönetmeni ve yapımcı Kestutis Drazdauskas, Facebook hesabında, önde gelen Litvanyalı entelektüellerin, Azerbaycan’a, şehitlerin cesetlerinin, esirlerin ve tutsakların Ermenistan’a dönüşünü hızlandırması çağrısında bulunan bir açıklamasını yayınladı.

Litvanya, Letonya ve Estonya’daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından bildirildiği üzere, bildiri aşağıdaki gibidir:

“Litvanya Cumhuriyeti’nin kültürel temsilcileri olarak, Litvanya Parlamentosu (Seimas) parlamentolar arası grup üyelerinin 8 Şubat’ta Ermenistan ile yaptığı açıklamaya katılarak, Azerbaycan yetkililerine esirlerin ve cenazelerin takas edilmesini engellememesi, savaş esirleri ve rehinelerin derhal Ermenistan’a iade edilmesi çağrısında bulunuyoruz.

Bilgilerimize göre tüm Azeri esirler iade edilmiştir. Son savaştan sonra Artsakh’ta yaratılan insani krizin aşılmasını desteklemek için, ilerici uluslararası kamuoyunu hümaniter bu girişime katılmaya çağırıyoruz”,- denmektedir açıklamada.

Ermenistan Kamu Radyosu