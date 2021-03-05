Kritik gün bugün

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6’sı tutuklu, 13 firari toplam 76 sanıklı davada sona gelindi…

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinde sorumluluğu bulunan 6’sı tutuklu, 13 firari toplam 76 sanıklı davada sona gelindi. Bugün görülecek duruşmada kararın açıklanması bekleniyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılamada, son duruşma 10 Şubat 2021’de görülmüştü. Son duruşmada, sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme Dink Ailesi’nin beyanlarını almıştı. Yarın yapılacak duruşmada ise sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararın açıklanması bekleniyor.

10 Şubat’ta görülen 129. duruşmada Hrant Dink ailesi avukatları, tüm emniyet ve istihbarat birimlerinin saldırı planından haberdar olduğunu ve hareketsiz kalarak Hrant Dink’in öldürülmesine neden olduğuna dikkat çekti. Avukatlar “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla yalnızca 1 yıla kadar hapsi istenen İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler, Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç’in “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada cinayette sorumluluğu bulunduğu iddia edilen İstanbul Valiliği görevlileri ile MİT görevlilerinin soruşturulmadığını, soruşturmanın yürütülme biçimi, takipsizlik kararları ve bu kararlara yapılan itirazların reddedilmesinin davanın sınırını belirlediğini ifade eden Avukat Emel Ataktürk, “Cinayetin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması şansı kalmamıştır. Bu tutum Dink cinayetinin tüm yönleriyle tartışılmayacağını ortaya koymuştur” dedi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 5 Mart’ta saat 10.00’da yapılacak bir sonraki duruşmada kararın açıklanacağını duyurmuştu.

MÜTALAADA 11 SANIĞA BERAAT, 51 SANIĞA CEZA İSTENMİŞTİ

Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa 14 Aralık 2020’de açıklandı. Mütalaada, iddianamede olduğu gibi Dink cinayetinin Gülen Cemaati tarafından işlendiği iddia edildi.

Mütalaada cinayetin işlendiği dönemde İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler, İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve cinayetin tasarı aşamasında Trabzon İstihbarat Şube Müdürü olan Engin Dinç ile cinayetten önce Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yapan sanık Sabri Uzun hakkında yalnızca “görevi kötüye kullanma” suçundan en fazla 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

68 sayfalık mütalaada istenen cezaların bir bölümü şöyle: Cinayetin işlendiği dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer için “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “Silahlı terör örgütüne üye olma”, “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” ve “Görevi kötüye kullanma” suçlarından 18 yıl 3 aydan 31 yıla kadar hapis isteniyor.

Evrensel’de yer alan habere göre eski Trabzon Emniyet müdürü ve İstihbarat Daire başkanı Ramazan Akyürek için “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme”, “Resmi belgede sahtecilik”, “Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” ve “Görevi kötüye kullanma” suçlarından 21 yıl 6 aydan 40 yıla kadar hapsi isteniyor.

Cinayetin işlendiği dönemde Trabzon Emniyet Müdürü olan sanık Reşat Altay için “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından toplam 23 yıl 3 aydan 33 yıl 6 aya kadar hapis isteniyor.

Dönemin Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı İstihbarat Değerlendirme ve Analiz Merkezi görevlisi Hamza Celepoğlu için “Anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “Kasten öldürme” suçundan müebbet, “Silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından da cezalandırılması isteniyor.

Gazeteci Ercan Gün için ise “Anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar cezalandırılmasını istendi.

Cinayetin işlendiği sırada Trabzon İstihbarat Şube Müdürü olan Faruk Sarı hakkında ise ‘silahlı örgüt üyeliği’, ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’, ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından hapsi isteniyor.

Dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz’ün, “Anayasayı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve “kasten öldürme” suçundan müebbet, diğer suçlardan 10 yıldan 24 yıla kadar hapsi isteniyor.

Mütalaada diğer sanıkların da benzer suçlardan 15 yıl ila müebbet hapis cezaları arasında değişen oranlarda mahkumiyetlerine karar verilmesi istenirken, 11 sanık hakkında ise tüm suçlardan beraat kararı verilmesi talep ediliyor.

Öte yandan savcılık mütalaasında hapis ile cezalandırılmasını istediği sanıklardan 36’sının tutuklanmasını talep etti.

14 YILLIK DAVA SÜRECİ: SUÇLULAR KONJEKTÖRE GÖRE DEĞİŞTİ

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink suikastinin üzerinden 14 yıl geçti. Dink suikastıyla ilgili yargı süreci Nisan 2007’de başladı. Davada ilk etapta 12’si tutuklu 18 kişi yargılandı. 2008 ve 2009 yıllarında hazırlanan ek iddianamelerle sanık sayısı 20’ye yükseldi. Ocak 2012’de ise ilk hüküm verildi.

Azmettiricilerden biri olan Yasin Hayal bu süreçte cinayeti Erhan Tuncel ile birlikte planladığını söyledi. Sonrasında Tuncel’in bir dönem Trabzon Emniyet Müdürlüğü için muhbirlik yaptığı ortaya çıktı. Yasin Hayal, “tasarlayarak öldürmeye azmettirmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Tuncel 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı ve tahliyesine karar verildi.

Cinayeti işleyen Ogün Samast ise 17 yaşından küçük olduğu için çocuk mahkemesinde yargılandı. 22 yıl 10 ay hapis ceza aldı, ki cezanın infaz süresi önümüzdeki birkaç yıl içerisinde dolacak.

Ana davada sanıkların tamamı “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan beraat etti. Yargılama sürecinin bu ilk aşamasında azmettiricilerin arkasındaki güç Ergenekon’a bağlanırken türlü yolsuzluk ve rüşvet iddialarının ortaya saçıldığı 17- 25 Aralık 2013 sonrası ise cinayetin arkasında Gülen Cemaatinin olduğu dillendirildi. Kısaca, bir cinayetin arkasındaki faillerin kim olduğu sorusu sürece göre değiştirildi.

Akabinde, sanıkların tamamının “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan beraat ettiği yönündeki İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı, Yargıtay’a taşındı. Mayıs 2013’te, Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi, “örgüt” yönünden verilen beraat kararını bozarak, sanıkların “silahlı terör örgütü” değil, “suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüt” üyesi oldukları gerekçesiyle yeniden yargılanmalarına hükmetti ve böylece davanın görülmesine yeniden başlandı. Nisan 2016’da, kamu görevlileri yani İstanbul ve Trabzon’da görev yapan istihbaratçılar ve jandarma görevlileri ile müfettişler yargılanmaya başladı. Ana dava ile kamu görevlilerinin yargılandığı dava birleştirildi. Bugüne kadar 129 duruşma yapıldı. Emniyet müdürleri, jandarmalar, müfettişlerin olduğu 6’sı tutuklu, 13 firari, 76 sanıklı dava dosyasında 500’ü aşkın klasör bulunuyor.

14 yıl boyunca mahkeme heyetinin 5 defa değiştiği davanın son heyetinin başkanlığını Akın Gürlek yapıyor.

OdaTv