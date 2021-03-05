Ermenistan: Sputnik V aşısının ilk partisinin bir ay içinde gelmesini bekliyoruz

Ermenistan Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan, Rusya’yla Sputnik V koronavirüs aşısının ilk partisinin teslimiyle ilgili görüşmelerin tamamlandığını belirtti.
Avanesyan, hükümet toplantısında, “Rusya’yla ilk partiye ilişkin görüşmeler tamamlandı. Anlaşma imza aşamasında. İlk partiyi önümüzdeki ay içinde almayı bekliyoruz” ifadesini kullandı.
Bakan ayrıca COVAX mekanizmaları kapsamında aşı alımı yönündeki çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Ermenistan Sağlık Bakanlığı, 18 Şubat’ta Sputnik V, AstraZeneca ve Pfizer aşılarının kullanımına onay vermişti.
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