Ermenistan bu yıl Eurovision’a katılmayacak!

Ermenistan devlet kanalı ‘Ermenistan Kamu Televizyonu’ AMP TV, Mayıs ayında gerçekleşecek olan Eurovision Şarkı Yarışması’a katılmayacağını duyurdu.

AMPTV, Ermenistan’ın bu yılki Eurovision’a katılımının onaylanmasının ardından meydana gelen son olaylardan dolayı bir katılımın imkansız hale getirdiğini söyledi.

”Ermenistan Devlet Televizyon Şirketi, özenli ve ayrıntılı görüşmelerden sonra; son yaşanan olaylar göz önüne alındığında, prodüksiyon süresinin kısalığı ve var olan diğer nedenlerin Ermenistan’ın bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması için doğru şekilde katılımının sağlanabilmesini imkansız kılmasından dolayı 2021 Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çekilme kararı aldı.”

Eurovision’un idari sorumlusu Martin Osterdahl, konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

“Avrupa Yayın Birliği, AMPTV’nin bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çekilme kararı aldığı için çok üzgün. Ermenistan, Eurovision Şarkı Yarışması’nda her zaman heyecan ve kaliteli performanslar getiriyor. Çekilme nedenlerini anlıyoruz ve Rotterdam’da çalışkan ve profesyonel delegasyonlarını özleyeceğiz. Ermenistan’ı 2022’de yeniden ağırlamayı umuyoruz.”

Katılım ile ilgili kararı 10 kişiden oluşan bir komite aldı. Ermenistan’ın yarışmadan katılmamasıyla birlikte katılım sayısı 40’a düştü.

ERMENİ HABER AJANSI