Dink Cinayeti Davası: Karar duruşması 26 Mart’a ertelendi

Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası’nda karar duruşması 26 Mart’a ertelendi

Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası’nda bugün (5 Mart) mahkeme heyetinin karının açıklaması bekleniyordu.

14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davayı açan açan heyet başkanı Akın Gürlek iki tanığın ifadesini aldıktan sonra duruşmaya dair beyanda bulundu. Mahkeme başkanı Akın Gürlek, üye hâkim Ferhat Şahin’in kalp ameliyatı olduğunu, diğer üye hâkimin de dosyayı vakıf olmadığından karar duruşmasına katılmak istemediğini söyledi. Bu yüzden hükmün 26 Mart’ta yapılacak duruşmada açıklanması bekleniyor.

Duruşma öncesinde davayı takip eden Hrant’ın Arkadaşları inisiyatifi adliye önünde kısa bir açıklama yaparak, cinayetin tüm ortakları yargılanıp cezalandırılana kadar adalet mücadelesinin devam edeceğini söyledi.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/25404/dink-cinayeti-davasi-karar-durusmasi-26-mart-a-ertelendi