Bağdat’taki Ermeni Katolik kilisesi Papa’nın ziayeretine hazırlanıyor

Katolik Kilisesi ruhani lideri Papa Francis, 5-8 Mart arası planlanan tarihi Irak ziyaretine başladı. Papa tarafından ‘sevgi eylemi’ olarak adlandırılan ziyaret, sadece Hıristiyanları bölgede kalmaya teşvik etmeyi değil, aynı zamanda bazı göçmenleri, Lübnan, Ürdün, Kanada ve Avustralya gibi daha uzak bölgelerden geri dönmeye teşvik etmeyi de amaçlıyor.

Bağdat’a öngörülen ziyaret kapsamında Papa Ermeni Katolik Kilisesi’ni se ziyaret edecek.

Papa Francis’in Irak ziyareti, son roket saldırıları ve intihar bombalamalarının yanı sıra koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen bugün başkent Bağdat’ta başladı.

Droneların havadan güvenlik kontrolü yapacağı ve yüzlerce güvenlik görevlisinin de Papa’ya eşlik edeceği 4 günlük ziyarette 6 şehir gezilecek.

Papa’nın gerçekleştireceği dört günlük yolculuk, Covid-19 salgınının başladığı günden bu yana ruhani liderin ilk yurt dışı seyahati olacak. Bundan dolayı sıkı tedbir eylemleri alınacak.

Francis, gerçekleştirilen gezinin, Irak’taki bombalı saldırılar ve IŞİD’in ülkenin büyük bölümünü ele geçirmesiyle yok olan Hıristiyan nüfusu için bir “sevgi eylemi” olduğunu söylüyor.

ERMENİ HABER AJANSI