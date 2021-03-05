Azerbaycan’dan ortak savaş filmi önerisi

MUSTAFA KAYA Karabağ savaşındaki haklılığını dünyaya anlatmak isteyen Azerbaycan’dan Türkiye’ye ortak savaş filmi çekme önerisi geldi. Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Beyoğlu’nda Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi’ni gezdi. Ona Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan eşlik etti. Gezi sonrası “Türkiye-Azerbaycan Sinema Alanında İşbirliği Çalışma Grubu” toplantısı yapıldı. Kerimov, “Haklı mücadelemiz Karabağ savaşıyla ilgili sinema filmi yaparak dünyaya haklılığımızı anlatmak istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la birlikte protokol imzaladık. Bu anlaşma, en önemli konulardan biri olan sinemayı da kapsıyor” dedi. Sabah Gazetesi