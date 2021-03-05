AB Büyükelçisi’nden Adalar’a ziyaret

AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’le görüştü, Hacopulos Köşkü’nü, Rum Ortodoks Yetimhanesi’ni ve Heybeliada Ruhban Okulu’nu ziyaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, AB Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou ve Yunanistan Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ü makamında ziyaret etti.

Programa, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Adalar Kent Konseyi Başkanı İskender Özturanlı, Emekli Büyükelçi Yalım Eralp ve Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan da eşlik etti.

Gül: Acılarla yüzleşmeliyiz

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, AB Büyükelçisi Nikalaus Meyer- Landrut’a yeni görevinde başarılar diledi ve şunları dedi:

“Adalar’da farklı halklar, kimlikler bir arada barış içinde yaşıyor. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Ama ülke olarak, Ada olarak bu toprakların acı geçmişi de var; bunları unutmamak ve yüzleşmek gerekir.

“Düşünce ve ifade özgürlüğü bakımından da çok adaletsizlikler yaşandı, yaşanıyor… Avrupa Birliği bu anlamda da bizim için önemlidir.”

Orijinal yapıların korunması

AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye’ye gelmeden Adalar’ı araştırdığını ve Adaların otantik ve çok kültürlü yapısı hakkında bilgisi olduğunu belirtti.

Yunanistan Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis ise, Yunanistan’daki Osmanlı mimarisi hakkında hazırlanmış Ottoman Architecture In Greece isimli kitabı Başkan Erdem Gül’e hediye ederken Adalar’daki orijinal yapıların korunması için gösterilen hassasiyet ve çaba için ayrıca teşekkür etti.

Hacopulos Köşkü ve Yetimhane ziyareti

Kaymakamlık binası olarak kullanılan tarihi Hacopulos köşkünün restorasyonunu inceleyen heyet, ardından Avrupa’nın “Tehlike Altındaki 7 Kültürel Miras Alanı” ndan biri olarak seçilen Büyükada Rum Ortodoks Yetimhanesi’ne gitti ve Yetimhane hakkında bilgi aldı.

Ruhban Okulu ziyareti

Adalardaki tarihi yapılar ve Adaların sembolü olan mimozaların da gündeme getirildiği program Heybeliada Ruhban Okulu ziyareti ile devam etti.

Baş Rahip Despot Kasiyanos tarafından karşılanan heyete okulun tarihçesi ve günümüzdeki durumu hakkında bilgi verildi. (EKN)

bianet