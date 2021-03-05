AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, Adalar’ı ziyaret etti

AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ü ziyaret etti. Gül, “Adalar’da farklı halklar, kimlikler bir arada barış içinde yaşıyor. Farklılıklarımız zenginliğimizdir” dedi. Meyer-Landrut ise Türkiye’ye gelmeden Adalar’ı araştırdığını ve Adalar’ın otantik ve çok kültürlü yapısı hakkında bilgisi olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, AB Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou ve Yunanistan Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ü ziyaret etti.

Heyet için hazırlanan programa, Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Adalar Kent Konseyi Başkanı İskender Özturanlı ve Emekli Büyükelçi Yalım Eralp da eşlik etti.

Heyeti makamında ağırlayan Erdem Gül, AB Büyükelçisi Nikalaus Meyer- Landrut’a yeni görevinde başarılar diledi ve Adalar’ı ziyaretinden büyük gurur duyduklarını ifade etti.

Gül, “Adalar’da farklı halklar, kimlikler bir arada barış içinde yaşıyor. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Ama ülke olarak, Ada olarak bu toprakların acı geçmişi de var; bunları unutmamak ve yüzleşmek gerekir. Düşünce ve ifade özgürlüğü bakımından da çok adaletsizlikler yaşandı, yaşanıyor… AB bu anlamda da bizim için önemlidir” ifadelerini kullandı.

Adalar hakkında geliştirilebilecek iş birliği projelerinin de görüşüldüğü ziyarette Gül, Adalar’ın coğrafik ve kültürel yapısının Avrupa Birliği dokusuna uygun olduğu bir yer olduğunu belirterek, bu ziyaretin Adalar ve Adalılar için çok önemli olduğunu kaydetti.

AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut Türkiye’ye gelmeden Adalar’ı araştırdığını ve Adalar’ın otantik ve çok kültürlü yapısı hakkında bilgisi olduğunu belirtti ve ‘cennet’ olarak tanımladığı Adalar’da bulunmaktan keyif aldığını söyledi.

Yunanistan Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis ise, Yunanistan’daki Osmanlı Mimarisi hakkında hazırlanmış Ottoman Architecture In Greece isimli kitabı Gül’e hediye ederken, Adalar’daki orijinal yapıların korunması için gösterilen hassasiyet ve çaba için teşekkür etti.

Gül tarafından da Adalar Müzesi yayınları olan kitaplar hediye edildi ve heyette bulunan kadınlara da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle serada üretilen çiçek fideleri verildi.

Adalar Kaymakamı Dr.Mustafa Ayhan’ın makamına İETT araçlarıyla giden heyete Adalar’daki yeni ulaşım sistemi ve faytonların kaldırılma süreci hakkında da bilgi verildi.

Kaymakamlık binası olarak kullanılan tarihi Hacopulos köşkünün restorasyonunu inceleyen heyet, ardından Avrupa’nın ‘Tehlike Altındaki 7 Kültürel Miras Alanı’ndan biri olarak seçilen Büyükada Rum Ortodoks Yetimhanesi’ne gitti ve Yetimhane hakkında bilgi aldı.

İlçedeki tarihi yapılar ve Adalar’ın sembolü olan mimozaların da gündeme getirildiği program Heybeliada Ruhban Okulu ziyareti ile devam etti. Başrahip Despot Kasiyanos tarafından karşılanan heyete okulun tarihçesi ve güncel durumu hakkında bilgi verildi.

BirGün Gazetesi