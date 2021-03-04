Türkiye ve Azerbaycan Rusya’ya uzun vadeli endişe veriyor

Ermenistan ve Rusya, Türkiye ve Azerbaycan’ın izlediği yollarla bölgede kalıcı barışın sağlanamayacağını her zaman anlamalıdır.

Rusya Devlet Duması Bağımsız Devletler Topluluğu Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı, Avrasya Entegrasyonu ve CIS Enstitüsü Başkanı, BDT Enstitüsü Başkanı Konstantin Zatulin, bunu Sputnik Armenia konulu bir video konferansında belirtti.

Rus siyasetçiye göre mecazi olarak konuşursak, gelecekte filizlenebilecek bir ejderhanın dişlerini bir kez daha ekmişlerdir. Karabağ’daki savaş sonrası durum ve genel olarak bölgedeki durum bağlamında Zatulin, Ermeni savaş esirlerinin dönüşü de dahil olmak üzere pek çok konunun tablonun dışında kaldığını belirtiyor.

“Zaferin coşkusu Azerbaycan ile kötü bir şaka yapıyor. Ejderha dişi eken Azerbaycan’dır. Zafer geçit törenleri, Türkiye cumhurbaşkanı tarafından geçit töreni sırasında dile getirilen Enver Paşa’nın hatıraları ve genel olarak Azerbaycan’da artan Türk gösteri varlığı, Rusya’yı sadece Türkiye ile değil, Azerbaycan ile de ilişkileri yeniden gözden geçirmeye zorluyor” dedi Zatulin.

Ona göre, bugün Rusya bu iki ülkeyle ilişkilerini geliştiriyor, ancak Moskova’nın uzun vadeli kaygılar için gerekçeleri var.

“Hem Türkiye’nin Kafkasya, Kırım, Povolzhie ve Orta Asya için hırslı Türk devlet kanalında yayınlanan haritalar, hem de Türk cumhurbaşkanının bir akrabasının insansız hava araçlarının Rus hava savunma sistemlerine karşı savaşabileceğine dair övünç ifadeleri birer mozaik haline geldi” milletvekili ekledi.

Aynı zamanda, elbette, Zatulin’in “Rusya-Azerbaycan ilişkilerinde çok sayıda şarkıcı var” diye düşündüğü Rusya’nın tamamı adına konuşması zor. Ayrıca Türkiye veya Azerbaycan ile işbirliğinin tüm “cazibesini” kanıtlamaya çalışan “çıldıran” insanların adlarından bahsetti. Bunlar Sergey Markov, Igor Korotchenko ve Maxim Shevchenko. Dahası, ilki az çok medeni bir şekilde yapsa da, diğer ikisinin eylemleri medeniyetten uzaktır.

“Demek ki, Azerbaycan basınında geleneksel olarak olduğu gibi burada sadece bir Ermeni lobimiz yok. O basını okursak, örneğin kendim hakkında su içmediğimi söyleyebilirim. Milletvekili, “Her gün ve büyük miktarlarda sadece Ermeni Konyağı içiyorum” diyor.

Ermenistan Kamu Radyosu