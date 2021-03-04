Papa’nın ziyaretine günler kala Irak’taki Amerikan üssü roketlerin hedefi oldu

Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse dün roketli saldırı düzenlendi. Saldırının Papa’nın 5-8 Mart’ta gerçekleştireceği tarihi Irak ziyareti öncesi gerçekleşmesi dikkat çekti.

Irak’ın batısındaki Enbar vilayetinde, ABD, DEAŞ karşıtı koalisyon ve Irak askerlerinin bulunduğu Ayn el Esad Hava Üssü dün roketli saldırıya hedef oldu. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, askerlerden ölen ya da yaralanan olmadığını, ancak bir Amerikalı sivil personelin olay sırasında yaşadığı kalp rahatsızlığından ötürü hayatını kaybettiğini bildirdi. Irak ordusundan yapılan açıklamada, üssün 10 roketle hedef alındığı kaydedilerek, saldırının önemli bir zarara yol açmadığı, ayrıca saldırıda kullanılan atış rampasının güvenlik güçleri tarafından ele geçirildiği belirtildi. Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz netlik kazanmış değil.

DAHA ÖNCE DE VURULDU

Söz konusu füze saldırısı, ABD’nin geçen hafta Irak-Suriye sınırında İran destekli milisleri vurmasının ardından gerçekleşen ilk saldırı olması bakımından önem taşıyor. Saldırının gerçekleştiği Ayn el Esad Hava Üssü, yakın tarihte önemli saldırılara da hedef olması bakımından dikkat çekiyor. Zira Ayn el Esad üssü, geçen yıl ABD’nin İranlı General Kasım Süleymani suikastine misilleme için Tahran tarafından bombalanmıştı. O saldırıda birçok Amerikan askerinin beyin sarsıntısı geçirdiği rapor edilmişti.

VATİKAN: PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Saldırının en dikkat çekici yönü, Papa’nın tarihi Irak ziyaretine günler kala gerçekleşmesi oldu. Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Françesko’nun, 5-8 Mart tarihlerinde Irak’ı ziyaret edeceği açıklanmıştı. Ziyaret, tarihte bir Papa’nın ilk kez Irak’a gidecek olması bakımından büyük önem taşıyor. Dün Vatikan’dan yapılan açıklamada, ziyaretin planladığı gibi gerçekleşeceği bildirildi. Açıklamada, Irak’taki güvenlik meselelerine ilişkin bir vurguya da yer verilmedi. Papa Françesko, ziyaretin mümkün olan en iyi şekilde gerçekleşmesi için dua edilmesini istedi. Papa’nın başkent Bağdat başta olmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil ile Irak’ın güneyini ziyaret edeceği duyurulmuştu.

Hürriyet Gazetesi