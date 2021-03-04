Mişari Zeydi

Papa’nın Irak ziyareti, korkunç imtihanlarla dolu Irak döneminde ciddi anlamlar ve güçlü işaretler taşıyan bir ziyarettir

Mişari Zeydi

Vatikan Papası Franciscus’un cuma sabahı gerçekleştireceği planlanan Irak ziyareti, korkunç imtihanlarla dolu Irak döneminde ciddi anlamlar ve güçlü işaretler taşıyan bir ziyarettir.

Bu, dini nitelikte bir ziyaret. Zirâ Kitâb-ı Mukaddes’te bahsedilen, Yunus peygamberin memleketi sayılan Ninova şehri ve üç tek tanrılı dinin saygı duyduğu Hz.İbrahim’in doğum yeri Irak’ta bulunuyor.

Diğer yandan, birçok siyasi anlamı da olan bir ziyaret.

Yoksullara sempati duyan Arjantinli Papa, 1900’lerde İbrahim Peygamber’in ülkesini ziyaret etmek isteyen Polonyalı selefi İkinci Ioannes Paulus’un da arzusunu yerine getirmiş olacak.

Zirâ o sıradaki Irak rejimi, kendisine koruma sağlamanın zorluğundan dolayı Papa Paulus’tan özür dilemişti.

Irak muhalefeti ise Papa’nın o sırada Irak ziyareti gerçekleştirmesinin iyi olmayacağı yönünde mesajlar göndermişti.

Bugün Papa Franciscus ise Irak’taki en önemli Hıristiyan merkezine, Ninova ve Musul’a gidiyor.

Ancak 2003 yılında 1 buçuk milyon, bugün ise yarım milyon oldukları bilinen Iraklı Hristiyanların sayısında korkutucu bir düşüş kaydediliyor. Bazıları ise bu sayının daha az olduğunu tahmin ediyor.

Bazıları, dünyanın en eski Hıristiyan gruplarından birinin nüfusundaki bu şiddetli düşüşü IŞİD’in Musul ve Ninova’yı 2014’teki işgaline bağlasa da bu doğru değil.

Evet, IŞİD Ninova’daki Hristiyanlar -ve tüm Iraklılara- karşı utanç verici suçlar işleyerek yeni göç dalgalarına neden oldu.

Ancak sorun, bu zamanlamanın çok ilerisinde. Nitekim Saddam Hüseyin rejiminin 2003’te düşmesi ardından Şii ve Sünniler arasında çıkan mezhep savaşı, Iraklı Hristiyanların güvenlik duygusunu azalttı; IŞİD çetelerinin Hıristiyanların yerlerinden edilmeleri ve korkutulmalarını sağladığı kadar, İran’ın desteklediği mezhepçi yükselişe ve Irak devletinin kaybına katkıda bulundu.

Siyasi yolsuzluk ve kamusal ve özel serveti düzenleyen Farhud da Hıristiyanların zayıflamasını sağladı.

Örneğin Ocak 2019’da Bağdat’taki iki eski kilisenin yıkılması ve satılması meselesi, Iraklı Hristiyan çevrelerinde kapsamlı tartışmalara yol açtı.

Iraklı Hıristiyan din adamları ve yetkilileri, bu yerleri yağmalamak ve Yeni Ahit fasitleri yararına satmakla suçlandı. IŞİD tabiki onlardan biri değildi!

Iraklı Hıristiyanların yaşadığı trajedi, eski bir trajedidir; onlara karşı suç işleyen ise tek bir taraf değildir.

Siyasi ve mezhepçi manipülatörler özellikle de İran’ın takipçiler -ve Iraklı politikacıların yolsuzluğunun takipçilerinin takipçileri- bu şekilde yapmak istemedikçe, varoluşlarının yeniden hayata döndürülmesi tek bir nedene veya tek bir sanığa tabi değildir.

Papa Franciscus’un Irak ziyareti, “Hepiniz kardeşsiniz” (Matta İncili) sloganı taşıyordu.

2020 sonbaharında yayımlanan “Hepimiz kardeşiz” mesajında “Bugün ya hepimiz kurtulur ya da hiçbirimiz kurtulmayız” sözleri kullanılmıştı.

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Independent Türkçe için çeviren: Beyan İshakoğlu

Şarku’l Avsat

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