Ermenistan’da memorandum tartışmaları: İstişareler başladı

Paşinyan’ın muhalefetin memorandumu kabul etmesi halinde erken seçime gidilebileceği açıklamasının ardından ilk girişimler başarısız.
Bright Armenia (Parlak Ermenistan) Parti Başkanı Edmon Marukyan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yerel medyada bugünkü toplantıda erken seçimler konusunda anlaşmaya varamadılar.
Paşinyan dün yaptığı açıklamada “Muhalefet – en başta parlamentodaki muhalefet – memorandumu kabul ederse, 2021’de erken seçim çağrısı yapabiliriz. Bu amaçla muhalefet gruplarının liderlerini toplantıya davet ettim” demişti.
- Memorandum nedir? Bir devletin ya da devlet oluşumundaki seçilmiş iktidar dışındaki kurumlar (bu örnekte ordu) tarafından siyasal bir sorunla ilgili olarak gönderdiği uyarı yazısı, diplomatik nota.
Marukyan görüşmeden sonra gazetecilere verdiği demeçte, “Müzakereler yaptık ve özünde başbakan Genelkurmay Başkanı meselesini erken seçim sürecine bağlamıyor” dedi ve ekledi:
- “Ancak, Genelkurmay meselesinin ülkede zaten var olan krize katkıda bulunduğunu gördükçe, biz bu süreci erken seçime bağlarız.Şu an itibariyle herhangi bir konuda bir anlaşmamız yok. Anladığım kadarıyla meslektaşımız PAP lideri Gagik Tsarukyan ile de bir görüşme olacak.”
Ermenistan’da son gelişmeler
- Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı, Karabağ Savaşı ardından, Nikol Paşinyan ve bir memorandumla hükümeti istifaya çağırdı.
- Paşinyan ise aynı gün halkı, “demokrasiyi ve devrimi savunmak için” sokaklara çağırdı. Paşinyan’ın da aralarında olduğu halk, darbe girişimini protesto etti.
- Bu gelişmelerden yaklaşık bir hafta sonra, bu Pazartesi günü protestocular, Ermenistan başkentindeki bir hükümet binasına baskın düzenleyerek Paşinyan’ı tekrar istifaya çağırdı.
- Öte yandan Cumhurbaşkanı Sarkisyan yaptığı açıklamada, Paşinyan’ın Genelkurmay Başkanı’nı görevden alma kararını imzalamayı reddetti ve şöyle konuştu: “Bugün silahlı kuvvetler personelinin savaşa katıldığı açıktır. Desteğimize ve ilgimize her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktadır.”
|Karabağ Savaşı’nın ardından
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusundaki çatışmaları sona erdiren anlaşma üzerine onu istifa etmeye çağıran protestocularla karşı karşıya.
Rusya’nın aracılık ettiği anlaşma uyarınca Azerbaycan savaş sırasında “kontrol sağladığı” bölgeleri elinde tutuyor.
NOT: Altı haftalık çatışmalar sonrası Azerbaycan anlaşma uyarınca yalnızca yerleşim bölgesi çevresindeki bölgeleri geri almakla kalmadı, aynı zamanda ana şehir Şuşa’yı da içine aldı.
Ermenistan’ın başkentindeki Özgürlük Meydanı’nda binlerce protestocu Paşinyan’ın Azerbaycan ile barış anlaşmasını kabul etmesini kınayarak “Nikol bir hain” ve “Nikol, git” sloganları attı.
(PT)
https://bianet.org/bianet/dunya/240319-ermenistan-da-memorandum-tartismalari-istisareler-basladi
İlk yorum yapan siz olun