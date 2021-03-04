Ermenistan’da memorandum tartışmaları: İstişareler başladı

Karabağ Savaşı’nın ardından

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusundaki çatışmaları sona erdiren anlaşma üzerine onu istifa etmeye çağıran protestocularla karşı karşıya.

Rusya’nın aracılık ettiği anlaşma uyarınca Azerbaycan savaş sırasında “kontrol sağladığı” bölgeleri elinde tutuyor.

NOT: Altı haftalık çatışmalar sonrası Azerbaycan anlaşma uyarınca yalnızca yerleşim bölgesi çevresindeki bölgeleri geri almakla kalmadı, aynı zamanda ana şehir Şuşa’yı da içine aldı.

Ermenistan’ın başkentindeki Özgürlük Meydanı’nda binlerce protestocu Paşinyan’ın Azerbaycan ile barış anlaşmasını kabul etmesini kınayarak “Nikol bir hain” ve “Nikol, git” sloganları attı.