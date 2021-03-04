Ermenistan Ekonomi Bakanı Kerobyan’dan Türk mallarına yasağın uzatılmasına destek

Ermenistan Ekonomi Bakanı Vaan Kerobyan, Türk mallarına yönelik ithalat yasağının uzatılması gerektiğini belirtti.

Kerobyan, parlamentoda yaptığı konuşmada, “Siyasi ve diğer önceliklerin engelolmaması durumunda, yasağın uzatılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu suya girdiysek uzatmak, ticari kuruluşlara yeniden gruplanmaları, yatırımlar yapmaları, rekabetgücünü artıracak piyasa hacimlerini ve ürünleri almaları için yeterince zaman tanımak mantıklı olur” ifadesini kullandı.

Bakan, yerel üreticiyi korumalarına rağmen açık ekonomiden yana olduklarını kaydetti.

Daha önce Kerobyan, Türk mallarına uygulanan yasağın 2 bin 200’den fazla ürünü kapsadığını açıklamıştı. Ülke hükümetinin, Türk mallarını yerel ürünlerle ikameye odaklandığı, ayrıca Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri ile İran ve Çin’den ithalata önem verdiği belirtilmişti.

https://tr.sputniknews.com/dunya/202103041043952596-ermenistan-ekonomi-bakani-kerobyandan-turk-mallarina-yasagin-uzatilmasina-destek/