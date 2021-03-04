En Eski Ester Parşömenlerinden Biri, İsrail Ulusal Kütüphanesi’ne Verildi

Ester Kitabı’nın en eski nüshalarından biri, 25-28 Şubat tarihleri ​​arasında gerçekleşen Yahudi bayramı olan ”Purim” öncesinde İsrail Ulusal Kütüphanesi’ne hediye edildi.

Ester parşömeninin, 1465 yılına ve İber Yarımadası’na kadar uzandığı açıklandı. Bu tarih, Yahudi halkının İspanya ve Portekiz’den sürgün edilmesinden hemen öncesine dayanıyor.

Purim Bayramı sırasında, dünyanın dört bir yanındaki Yahudi halkının ‘Megillah’adını verdikleri Esher Kitabı’nı okuduğu biliniyor. İsrail Ulusal Kütüphanesi Haim ve Hanna Salomon Judaica Koleksiyonu küratörü Dr. Yoel Finkelman, parşömenin İber Yarımadası Yahudilerinin zengin kültürünün oldukça nadir bir kanıtı olduğunu söyledi. Nüshanın 15. yüzyıldan kalma en eski Ester parşömenlerinden biri olduğunu da söyleyen Dr. Finkelman, ‘‘Kütüphane, bu hazineyi barındırma ve Yahudi halkı ile sürgün edilme öncesi İber Yahudilerinin mirasını koruma ayrıcalığına sahip’’ dedi.

Ester kitabının kopyasının, yüzlerce yıl önce tek bir yazar tarafından Tanrı Sözü’nün nesilden nesile aktarılarak korunması amacıyla kahverengi mürekkeple deri parşömen üzerine yazıldığı tahmin ediliyor. Araştırmacılar, Sefarad alfabesiyle yazılan parşömenin yazarının Yahudi olduğunu düşünüyor. Orta Çağ’dan kalma oldukça az Ester parşömeni olması nedeniyle tarihi bir öneme sahip.

Purim Bayramı sırasında Yahudiler, Pers İmparatorluğu’nda Ester’in Kral Ahaşveroş’un huzuruna çıkması ve kralı Yahudi halkını yok etmemeye ikna etmesi için Tanrı tarafından seçildiği zamanı hatırlar.

Parşömen, İsrail Ulusal Kütüphanesi’nde çevrimiçi olarak görüntülenebilir. (CHL)

https://haber.sat7turk.com/en-eski-ester-parsomenlerinden-biri-israil-ulusal-kutuphanesine-verildi/