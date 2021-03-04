6.2’lik depremle sarsılan Yunanistan’dan görüntüler

Yunanistan’da dün yerin 10 kilometre altında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yunan basınında yer alan haberlerde, ülkenin orta kesiminde bulunan Larissa bölgesindeki bazı evlerin yıkıldığı, bazı kilise ve okullarda da maddi hasar oluştuğu aktarıldı.

Depremde ciddi yaralanma ya da can kaybı olmadığı kaydedilirken sarsıntılar nedeniyle paniğe kapılan halkın geceyi sokakta, çadırlarda geçirdikleri bildirildi.

Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ’dan da hissedildiği depremin neden olduğu hasarlar, Sputnik’in galerisinde.

https://tr.sputniknews.com/foto/202103041043953271-depremle-sarsilan-yunanistandan-goruntuler/