Yunanistan’da 6 büyüklüğünde deprem

Yunanistan’ın Larissa kentinde 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre merkez üssü Larissa olan depremin büyüklüğü 6.9 olarak açıklandı. Fakat daha sonra yetkililer depremin büyüklüğünü 6 olarak revize etti.

Deprem, Larissa kentinin 30 kilometre Kuzey batısında kaydedildi. Mesahori köyünde bazı eski evler yıkıldı; kilise ve okulda hasar meydana geldi.

Bölge halkı sarsıntının ardından panikle sokağa döküldü. Çok sayıda artçı sarsıntının meydana geldiği belirtiliyor. Yer yüzüne yakın noktada meydana gelen deprem, ülkenin birçok noktasında hissedilmesinin yanı sıra Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ’da da hissedildi.

Yer yüzüne yakın noktada meydana gelen deprem, ülkenin birçok noktasında hissedildi.

Depremde enkaz altında kalan bir kişi çıkarıldı. Ölen ya da yaralanan olmadı. (HABER MERKEZİ)

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