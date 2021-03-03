Taş üstünde taş bırakmamışlar

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|İşgalden kurtarılan Dağlık Karabağ’da yüz binlerce insanın yaşadığı kentler şimdi koca birer enkazı andırıyor. Camiler ve tarihi yapılar domuz ahırı yapılmış, kent ve köyler ise mayın tarlasına çevrilmiş
Uğur YILDIRIM
Ermeniler, 30 yıla yakın işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarında tarihi ve kültürel değerleri harap ederek geride bir bir enkaz bıraktı. SABAH, 1993’ten beri işgal altındaki Ağdam, Cebrayil ve Zengilan kentlerinde kültür katliamını görüntüledi. Dağlık Karabağ’daki İslam eserleri yağmalandı, camiler domuz ahırlarına çevrildi. Yüzlerce kütüphane, binlerce ev, milyonlarca nüsha tarihi el yazması yakıldı. Biz zamanlar yüz binlerce Azerbaycanlının yaşadığı şehirler sivil yerleşimlere kapatıldı. Ermenistan barbarlığının en çirkin yüzlerinden biri kendini Ağdam’da gösteriyor. Ağdam kenti, binlerce yıkık yapı yüzünden koca bir enkazı andırıyor.
Ağdam’daki tarihi çift minareli Cuma Mescidi’nin son hali… Barbarlıkta sınır tanımayan Ermeniler bu kutsal ve tarihi mekânı domuz ahırına çevirmiş.
HER YER HARABE
Ünlü Han Kızı Natavan Sarayı’nın son hali.
TEK BİR CANLI BİLE YOK
Ermenilerin domuz ahırına çevirdiği tarihi mekânlardan biri olan Natavan Sarayı… Sarayın her yeri pislikten geçilmezken kümbetlerin içi de samanlarla doldurulmuş.
HUDAFERİN’DE ÖZGÜRLÜK BAYRAĞI
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