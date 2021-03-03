Rusya’nın Krasnodar bölgesinde bir Ermeni’yi öldürme şüphesiyle iki Azerbaycanlı takip altında

Rusya’nın Krasnodar idari bölgesinde bulunan Beloreçensk şehrinde Ermeni Artur Sarukhanov’u öldürme şüphesiyle iki Azerbaycanlı takip altındadır.

Rus haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre takip altına alınan kişiler Gürcistan vatandaşları, aslen Azerbaycanlı Musa ve Sanan Hasanovlar’dır.

Bu olay üzerinde Beloroçensk Yargıtayı’nda 22 yaşındaki Artur Sarukhanov’u öldürme suçlamasıyla ceza dosyası açıldı.

Elde edilen ön bilgilere göre 28 Şubat 2021 tarihinde akşam saatlerinde Beloreçensk şehrinin Gogol Sokağı’nda bulunan kahvehanelerden birinde gençlerden oluşan bir grup bir önceki gün ortaya çıkan aralarındaki sorunu çözmek için bir araya gelmiştir.

Bu arada kavga başlamış ve onlardan biri bıçakla 22 yaşındaki Ermeni Artur Sarukhanov’u vurdu. Sarukhanov aldığı darbeden dolayı hayatını kaybetti. Yaralanan 31 yaşındaki başka bir erkek ise şu an tedavi altında bulunuyor.

ERMENİ HABER AJANSI