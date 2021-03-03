Rusya Duma Başkanı Ermeni kadın esirleri için Azerbaycan Meclis Başkanı’na başvurdu

Rusya Federasyonu Duma Başkanı Valentina Matviyenko Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında Rus devlet yetkilisi Azerbaycanlı mevkidaşından Azerbaycan’da bulunan 2 Ermeni kasın esirlerini iade etme konusunda destek istedi. O iki kadın 2020 yılında Karabağ’dan (Artsakh) esir düşmüşler.

Matviyenko’nun sözlerine göre iki ülkenin Parlamentoları hümaniter sorunlarını çözmek için katkıda bulunabilirler.

Hatırlanacağı üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 26 Şubat tarihinde Azerbaycan’da bulunan Ermeni esirlerini ‘terörist ve sabotajcı’ olarak tanımladı ve onlar dışında bütün Ermeni esirlerini artık iade ettiğini dile getirdi.

Azerbaycan’da bulunan Ermeni esirlerinin net sayısı belli değil. Bazı verilere göre esirler arasında en az 4 kadın var.

ERMENİ HABER AJANSI