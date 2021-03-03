Rus silahları en iyisidir, ancak…

Rus silahları en iyisidir, ancak sorunlar Rus ortaklarımız tarafından da bilinmektedir

Bugün Milli Meclis’te gazetecilerle yaptığı brifingde meclis başkan yardımcısı Alen Simonyan, Paşinyan’ın Rus “İskenderleri” hakkındaki açıklamasını ve Rus tarafının Başbakan’a doğru bir şekilde rapor verilmediği yönündeki tepkisini yorumladı.

Simonyan, “Rus silahının en iyi silah olduğunu düşünüyorum. Rusya’nın eylemlerinin savaş sırasında azami ölçüde müttefike yakışır olduğunu düşünüyorum, ancak ortaya çıkan sorunların Rus ortaklarımız tarafından da bilindiğini düşünüyorum”,- dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu